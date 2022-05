Irrfahrt durch die Stadt: Junge Männer kapern Straßenbahn und fahren durch Braunschweig

Straßenbahn fährt durch Braunschweig (Niedersachsen) an historischen Häusern vorbei (Symbolfoto). © Jürgen Ritter/imago

Mit einer gestohlenen Straßenbahn waren zwei junge Männer am Donnerstagmorgen in Braunschweig unterwegs. Sogar Fahrgäste stiegen auf ihrer Tour ein.

Braunschweig – Zwei 23-Jährige waren auf einer Irrfahrt in Braunschweig unterwegs. Für ihre Tour haben die beiden am frühen Donnerstagmorgen eine Straßenbahn aus einem Depot entwendet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Mit der gekaperten Straßenbahn fuhren die zwei Männer vom Depot am Hauptgüterbahnhof durch große Teile der Stadt. Sie seien den Weichenstellungen folgend zunächst in die Weststadt und von da zurück in die Innenstadt gefahren.

Am Rathaus nach einem Stopp an der Haltestelle stiegen zwei Fahrgäste ein. Eine Haltestelle später war es mit der Straßenbahn-Tour vorbei. Ein Wartungsfahrzeug kam der entführten Straßenbahn entgegen, wie die Braunschweiger Zeitung berichtet. Um 3.30 Uhr sei bei der Polizei die Meldung von der Irrfahrt eingegangen, ein anderer Bahnfahrer habe die jungen Männer entdeckt.

Straßenbahn in Braunschweig geklaut – Junge Männer werden von Bahnfahrer entdeckt

Die beiden Männer hätten die Straßenbahn zurückgelassen und seien geflohen, sagte der Sprecher. Zeugen hätten sie aber so gut beschrieben, dass sie später in der Nähe der Haltestelle festgenommen werden konnten. Nach Angaben des Sprechers waren weder Alkohol noch Drogen im Spiel.

Die Polizei ermittelt nun wegen Störung öffentlicher Betriebe, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Hausfriedensbruchs. Diebstahl werde ihnen vonseiten der Polizei nicht vorgeworfen, heißt es in der Braunschweiger Zeitung, „weil der Eigentumserwerb an der Straßenbahn nicht beabsichtigt gewesen sei“. Die Männer wollten offenbar nur fahren, so eine Polizeisprecherin.

Straßenbahn in Braunschweig gekapert – Es ist nicht der erste Fall dieser Art

Es war nicht der erste Fall dieser Art: Im April 2021 hatten in Bremen zwei Jugendliche – ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger – eine Straßenbahn gekapert und waren damit gut zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. An einer Endhaltestelle hatten sich die Teenager Zugang zur Bahn verschafft, der Ältere setzte sich ans Steuer. Verletzt wurde auch damals niemand. (dpa/ml)