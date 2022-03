BUND: Hunde während Brutzeit an der Leine führen

Ein Hund geht an der Leine. © Oliver Dietze/dpa/Symbolbild

Der Bremer Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bittet Menschen, ihre Hunde während der Brutzeit von Wildtieren im Frühjahr an der Leine zu führen. Katzen sollten in dieser Zeit im Haus gehalten werden, teilte der Umweltverband am Donnerstag mit. Freilaufende Haustiere stören demnach Wildtiere wie etwa Bodenbrüter empfindlich.

Bremen - Aufgrund der anstehenden Osterferien und Corona-Lockerungen rechnet der Bremer BUND in den kommenden Wochen mit vielen Ausflüglern in der Natur. Dabei sollten sich die Menschen rücksichtsvoll verhalten, insbesondere in Naturschutzgebieten, teilte der BUND mit. Auch in Hunden stecke ein Jagdtrieb, warnte BUND-Geschäftsführer Martin Rode. Allein ihre Anwesenheit sorge für Stress. Bei Katzen sei das Problem ähnlich, sagte der Biologe.

Für Hunde gilt in Bremen ohnehin seit dem 15. März eine Leinenpflicht für Spaziergänge außerhalb des bebauten Stadtgebietes. Sie endet am 15. Juli. In Parkanlagen gilt die Pflicht teilweise ganzjährig. In Niedersachsen gilt die Anleinpflicht vom 1. April bis zum 15. Juli. dpa