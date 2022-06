Bundesstraße soll Ende August freigegeben werden

Arbeiter sichern die Felswand an der Bundesstraße 83 zwischen den Orten Pegestorf und Steinmühle an dem Fluss Weser. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Seit Jahren ist eine zwischen der Weser und steilen Felswänden eingebettete Bundesstraße bei Holzminden gesperrt - Felsabstürze drohen. Seit mehr als einem Jahr laufen deshalb Sanierungsarbeiten. Jetzt macht die Straßenbaubehörde Autofahrern Hoffnung.

Pegestorf - Spätestens im August soll die Bundesstraße 83 im Landkreis Holzminden wieder freigegeben werden. Seit mehr als einem Jahr wird die Straße auf einem Teilstück wegen drohender Felsabstürze saniert, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Ursprünglich sollten die Arbeiten im April 2022 erledigt sein.

Derzeit werden noch Sicherungsarbeiten am Hang durchgeführt, sagte Markus Brockmann von der Landesbehörde. Unter anderem werden auf 1,5 Kilometern Länge Netze und Fangzäune an den steilen Felswänden montiert. Auf Bildern war zu sehen, wie sich Bauarbeiter vor der teilweise 70 Meter hohen Steilwand abseilten, um die Arbeiten zu erledigen. Zudem soll noch eine niedrige Betonwand zur weiteren Absicherung aufgestellt werden. Möglicherweise könne der Straßenabschnitt entlang der Weser bereits in den Sommerferien freigegeben werden, sagte Brockmann.

Gleichzeitig werden eine Stützwand und die Fahrbahndecke saniert. Die Arbeiten am Fahrbahnbelag hätten gerade begonnen, hieß es. Zunächst werden Regenwasserkanäle und Entwässerungsanlagen erneuert. Die Fahrbahnsanierung war zu Beginn der Arbeiten noch nicht vorgesehen und sorgt für die Verzögerung bei der Fertigstellung.

Die B83 ist wegen der drohenden Felsabstürze für den Verkehr bereits seit Jahren im Bereich Steinmühle zwischen Brevörde und Pegestorf gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen den Abschnitt weiträumig umfahren. dpa