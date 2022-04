Bundeswehr-Übung: Viele Straßen in Niedersachsen betroffen

Von einem größeren Manöver auf den Truppenübungsplätzen in Bergen und in Munster sowie im öffentlichen Raum sind im Mai viele Straßen in Niedersachsen betroffen. An der Übung „Wettinger Heide“ vom 2. bis 20. Mai sind etwa 7000 Soldaten und rund 2000 Fahrzeuge beteiligt, wie das Landeskommando Niedersachsen mitteilte. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg informierte am Freitag darüber, dass dort in der Zeit vom 2.

Bergen/Munster - bis 6. Mai insbesondere die Bundesstraßen 71, 248 und 191 betroffen sind.

In dieser ersten Phase sei mit einer Vielzahl von Marschkolonnen mit Bundeswehrfahrzeugen aus mehreren Bundesländern zu rechnen, die Bergen und Munster zum Ziel haben, hieß es vom Landeskommando. In einer zweiten Phase vom 7. bis 20. Mai sei mit militärischen Fahrzeugverkehr, besonders mit Schwerlasttransporten in vielen weiteren Landkreisen bei Tag und Nacht zu rechnen.

Die Bundeswehr betonte, dass die Übung nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine im Zusammenhang steht. Sie sei Teil einer seit mehreren Jahren geplanten Übungsserie. dpa