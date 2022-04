„Car-Freitag“: Dutzende Autos kontrolliert

Fans der Tuning-Szene treffen sich an einer Tankstelle. © Felix Kästle/dpa

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen hat am Freitag getunte Autos kontrolliert. Mehrere Fahrzeuge seien zum Saisonstart der Tuningszene am „Car-Freitag“ aus dem Verkehr gezogen worden, teilten die Polizeidienststellen in der Nacht zum Samstag mit. In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta seien insgesamt 52 Fahrzeuge kontrolliert worden. Bei 17 von ihnen sei die Betriebserlaubnis wegen unzulässiger Umbauten erloschen, hieß es.

Hannover - Die Autos dürften erst wieder gefahren werden, wenn die Mängel behoben seien.

Zwei Autofahrer fielen zudem mit positiven Drogen-Vortests auf. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Die Polizei Cloppenburg/Vechta registrierte außerdem weitere Verstöße, unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In Oldenburg und im Landkreis Ammerland wurden nach Angaben der Polizei 25 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert. Auch hier wurden mehrere Verfahren eingeleitet, so etwa gegen zwei Fahrer, die unnötigen Lärm verursachten. Insgesamt sei das Aufkommen am „Car-Freitag“ geringer gewesen als in den Vorjahren, teilte die Polizei mit. Kontrolliert wurde auch in der Region Hannover und in Bremen. Über Ergebnisse der Einsätze wurde bis zum frühen Morgen nicht berichtet. Es habe bislang aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Bremen.

Der Karfreitag gilt in der Autotuner- und Poser-Szene seit langem als Start in die Saison. In vielen Regionen geht die Polizei an diesem Tag mit großem Aufwand gegen verbotene Rennen, Manipulationen an Fahrzeugen und Geschwindigkeitsübertretungen vor. dpa