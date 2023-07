Continental will Standort Gifhorn bis Ende 2027 schließen

Das Continental Logo hängt an einer Wand nahe der neuen Zentrale in Hannover. © Melissa Erichsen/dpa

Der Automobilzulieferer Continental will sein defizitäres Werk in Gifhorn bis Ende 2027 schließen. Bereits im kommenden Jahr soll mit der schrittweisen Verlagerung der Produktion begonnen werden, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Betroffen seien zunächst 450 der insgesamt rund 900 Mitarbeiter am Standort.