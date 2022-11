Heim-Mitarbeiterin fälschte Impfausweis – war sie für Corona-Ausbruch und drei Tote verantwortlich?

Von: Christoph Gschoßmann

Drei Heim-Bewohner starben in Hildesheim an Corona. War eine ehemalige Mitarbeiterin schuld? (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Zum ersten Mal wird eine Mitarbeiterin eines Heims angeklagt, weil sie für einen Corona-Ausbruch verantwortlich sein könnte, bei dem drei Menschen starben. Sie fälschte ihren Impfausweis.

Hildesheim - Drei Menschen sind in einem Heim an Corona gestorben, und eine Mitarbeiterin muss vor Gericht: Wegen eines Covid-Ausbruchs mit drei Toten in einem Hildesheimer Pflegeheim muss sich eine frühere Angestellte des Heims vor Gericht verantworten. Die Anklage wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sei zugelassen worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Montag der dpa. Darüber hatten zuerst Der Spiegel und Die Zeit berichtet. Der 45-Jährigen wird vorgeworfen, durch Vorlage eines gefälschten Impfausweises eine doppelte Impfung gegen das Coronavirus vorgetäuscht zu haben.

Ende November 2021 hatte die Frau trotz der Corona-Infektion ihres Sohnes zunächst weiter als sogenannte Alltagsbegleiterin in dem Heim in Niedersachsen gearbeitet. Dies hatte ihr Arbeitgeber erlaubt, weil er annahm, sie sei doppelt geimpft. Der vorgelegte Impfausweis war aber gefälscht. Bei dem Ausbruch in dem Heim waren drei 80, 85 und 93 Jahre alte Bewohnerinnen gestorben.

Corona: Ehemalige Heim-Mitarbeiterin gibt zu, Impfausweis gefälscht zu haben

Sie gibt zwar zu, dass ihr Impfausweis gefälscht war, doch sie streitet ab, für den Corona-Ausbruch verantwortlich zu sein. Angeblich soll sie unbemerkt selbst mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein und zunächst einen Kollegen in einer Kaffeepause angesteckt haben.

Der Fall ist ein Novum: Seit Beginn der Pandemie ist nach Ausbrüchen in Heimen, Kliniken oder Arztpraxen laut Zeit bislang noch keine andere Anklage bekannt geworden, obwohl es zahlreiche Ermittlungsverfahren und auch Verdacht auf organisatorisches oder individuelles Fehlverhalten gegeben habe. Der Prozess wird dem Sprecher des Landgerichts zufolge nicht vor März 2023 starten. (cgsc mit dpa)

