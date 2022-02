Corona-Infektionslage in Niedersachsen kaum verändert

Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Die niedersächsische Corona-Infektionslage hat sich am Wochenende nur wenig verändert. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ergab sich für das Land bis zum Sonntagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1146,7 - so viele Menschen je 100.000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche zusätzlich mit dem Virus an. Am Freitag hatte der Wert mit 1141,6 leicht tiefer gelegen.

Hannover - Absolut gesehen kamen zuletzt 9267 bestätigte Fälle hinzu, insgesamt sind es landesweit nun fast 1.036.000. Die Schwelle von einer Million war vor zwei Tagen überschritten worden.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - sie misst die Zahl der Corona-Neuaufnahmen in Kliniken auf 100.000 Menschen und über sieben Tage gerechnet - nahm in Niedersachsen auf 10,1 ab. Beim Anteil der Intensivbetten gab es hingegen eine leichte Steigerung auf 5,6 Prozent. Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die andere Erkrankungen haben.

Die höchste allgemeine Inzidenz hatte weiter die Stadt Wolfsburg (1966,2), gefolgt von den Landkreisen Northeim (1914,7) und Gifhorn (1551,1).

In Bremen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Sonntagmorgen 749,6. Es wurden 381 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. dpa