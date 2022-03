Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter leicht

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich erneut leicht abgeschwächt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1951,2 nach 1975,7 am Vortag. So viele Menschen steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an.

Hannover/Bremen - Dem RKI zufolge kamen innerhalb eines Tages landesweit 31.627 neue Corona-Fälle hinzu, es wurden 53 weitere Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz für Niedersachsen blieb bei 15,6. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten sank von 7,9 Prozent auf 7,7 Prozent.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag im Landkreis Wittmund (3805,9), gefolgt vom Landkreis Wolfenbüttel (3372,1) und dem Landkreis Grafschaft Bentheim (3234,4). Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Friesland (1102,3)und Lüchow-Dannenberg (1072,1).

Im Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz indes weiter. Sie lag am Donnerstag laut RKI bei 1868,6 nach 1835,1 am Mittwoch. Es gab aber keinen weiteren gemeldeten Todesfall mit Covid-19-Bezug. dpa