Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder leicht

Teilen

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. © Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1997,5 nach 1941,8 am Vortag. So viele Menschen steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an.

Hannover/Bremen - Dem RKI zufolge kamen innerhalb eines Tages landesweit 28.067 neue Corona-Fälle hinzu, es wurden 35 weitere Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz für Niedersachsen ist dagegen auf 15,9 gesunken. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten stieg dagegen auf 7,5 Prozent.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag im Landkreis Wolfenbüttel (3694,7), gefolgt von der Stadt Braunschweig (3430,9) und dem Landkreis Grafschaft Bentheim (2937,1). Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Cloppenburg (952,9) und Lüchow-Dannenberg (1109,2).

Im Bundesland Bremen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Sie lag am Dienstag laut RKI bei 1665,5 nach 1564,6 am Montag und 1424,7 am Sonntag. Drei weitere Menschen starben an oder mit Covid-19. dpa