Corona-Lage in Niedersachsen und Bremen verschlechtert sich

Teilen

Eine Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Niedersachsen und Bremen steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag in Niedersachsen am Freitag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 980,7 - das ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Donnerstag lag er bei 935,1.

Hannover/Bremen - Die Zahl der Infizierten stieg innerhalb eines Tages um 23.632 auf 2.047.847 Menschen. 23 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion kamen in Niedersachsen hinzu.

Im kleinsten Bundesland Bremen kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz von 852,0 am Donnerstag auf 911,9 am Freitag. Das RKI verzeichnete 1553 neue Infektionen, die Gesamtzahl der Infizierten lag damit bei 170.073. Zwei weitere Todesfälle kamen hinzu.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen, welche die Zahl der in Kliniken eingewiesenen Covid-19-Patientinnen und -Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, stieg am Freitag ebenfalls wieder an. Der Wert kletterte wieder von 10,3 am Donnerstag auf 10,4. Auch die Auslastung der Intensivbetten in Niedersachsen stieg von 4,6 Prozent auf 5,4 Prozent.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land wurde für den Kreis Oldenburg gemeldet (1635,4). Danach folgten die Grafschaft Bentheim (1613,6) und der Landkreis Emsland (1514,9). Am niedrigsten waren die Werte zuletzt in der Region Hannover (654,5) und der Stadt Wolfsburg (540,2). dpa