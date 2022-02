Corona-Regeln in Niedersachsen: Diese Lockerungen gelten jetzt

Von: Helena Gries, Erik Scharf

Teilen

In Niedersachsen werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Die Maskenpflicht bleibt jedoch bestehen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Beim Corona-Gipfel wurden Änderungen der Pandemie-Maßnahmen beschlossen. In Niedersachsen treten am Donnerstag (24.02.2022) erste Lockerungen in Kraft.

Hannover - Beim Corona-Gipfel* am Mittwoch (16.02.2022) sind sich Bund und Länder über die Änderungen der Corona-Maßnahmen einig geworden. Wenn die Situation in den Kliniken es zulässt, sollen demnach alle „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ am 20. März entfallen. In Niedersachsen gelten bereits von Donnerstag (24.02.2022) an weniger strenge Kontaktbeschränkungen für geimpfte und genesene Menschen. Eine Begrenzung bei privaten Zusammenkünften ist dann zum Beispiel nicht mehr vorgesehen.

Vor dem Hintergrund der geplanten Corona-Lockerungen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil vor anhaltenden Gefahren in der Corona-Pandemie gewarnt. „Glauben wir bitte nicht, die Pandemie sei vorbei. Sie ist es nicht“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag. Der jüngst vorgelegte Lockerungskurs sei jedoch vertretbar, wie auch hna.de* berichtet.

Name Stephan Weil Position Ministerpräsident von Niedersachsen Partei SPD Geburtsdatum, -ort 15.12.1958, Hamburg (Deutschland)

Corona in Niedersachsen: Weitere Lockerungen der Maßnahmen im März geplant

In einem zweiten Schritt Anfang März sind weitere Lockerungen geplant - dann sollen etwa auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen mit einem negativen Test wieder ins Restaurant gehen können. Wie es nach der Aufhebung vieler Corona-Schutzmaßnahmen ab 20. März in Niedersachsen weitergeht, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der sogenannte „Basisschutz“, also etwa das Tragen einer Maske und Abstand halten, soll allerdings auch weiterhin bestehen bleiben. Die Maßnahmen im Überblick:

Erster Schritt ab Donnerstag, 24.02.2022:

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sind ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich. Sollte bei den Treffen jedoch eine nicht geimpfte Person anwesend sein, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regel, dass Treffen mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt sind.

Die 2G-Zugangsregel im Einzelhandel soll bundesweit entfallen, die Maskenpflicht soll bestehen bleiben. In Niedersachsen ist im Einzelhandel das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben.

Zweiter Schritt ab Freitag, 04.03.2022:

Gastronomie und Hotels fallen wieder unter die 3G-Regelung, Ungeimpfte können also mit Test wieder Gastronomien und Hotels besuchen. Diskotheken und Clubs dürfen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G-Plus) wieder öffnen.

Bei Großveranstaltungen auch im Sport sollen wieder mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) teilnehmen können. Veranstaltungen in Innenräumen können bei einer maximalen Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität stattfinden, maximal jedoch mit 6000 Personen. Bei Veranstaltungen im Freien wurde von Bund und Ländern eine maximale Auslastung von 75 Prozent vorgeschlagen, das bedeutet maximal 25.000 teilnehmende Personen.

Dritter Schritt ab Sonntag, 20.03.2022:

Alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht sollen auslaufen, wenn die Lage des Gesundheitssystems dies zulässt.

Maskenpflicht in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen bleibt bestehen, ebenso das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben oder Testpflichten in bestimmten Bereichen.

Corona in Niedersachsen: Lockerungen in Schulen gelten bereits

Bereits am 16.02.2022 hat die Bundesregierung auf dem Corona-Gipfel stufenweise Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen. Schon am Donnerstag (17.02.2022) verkündete Stephan Weil die Abschaffung der Maskenpflicht in Schulen in Niedersachsen*. Für Ü3-Kitakinder gilt derweil in Niedersachsen eine Testpflicht*. (hg/esa/dpa) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.