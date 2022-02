Corona-Regeln in Niedersachsen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lehnt Freedom Day am 20. März ab

Corona-Regeln in Niedersachsen: Land kündigt Ende der Winterruhe an

Von: Johannes Nuß

In Niedersachsen ist ein Ende der Winterruhe in Sicht: Spätestens mit der neuen Coronaverordnung sollen weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen.

Hannover – In Niedersachsen werden die Corona-Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wieder gelockert. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend in Hannover nach den Beratungen von Bund und Ländern an. Spätestens solle es am 24. Februar so weit sein, denn bis dahin gilt noch die aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen. Eventuell lasse sich der Schritt aber schon früher umsetzen, sagte Weil.

Corona-Regeln in Niedersachsen: Ende der Winterruhe – Land hat Omikron-Welle vergleichsweise gut bewältigt

Wer geimpft oder genesen ist, darf sich in Niedersachsen derzeit mit maximal neun weiteren Menschen treffen. Kinder bis 13 Jahren sind davon ausgenommen. Wer weder geimpft noch genesen ist, darf neben seinem eigenen Haushalt nur zwei weitere Menschen eines weiteren Haushalts treffen. Mit dem möglichen Ende der Winterruhe und der schrittweisen Lockerung der Corona-Regeln in Niedersachsen könnte sich das in absehbarer Zukunft ändern, wie kreiszeitung.de berichtet.

„Niedersachsen hat die Omikron-Welle bislang vergleichsweise gut bewältigt, die Zeit für deutliche Lockerungsschritte ist gekommen. Die Menschen in Niedersachsen können sich auf eine schrittweise Corona-Lockerung der bisherigen Schutzmaßnahmen in den nächsten vier Wochen freuen. Die Winterruhe wird beendet, aber das Frühjahr ist noch nicht da. Wir müssen weiter vorsichtig bleiben, je mehr Beschränkungen fallen, desto größer wird die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen“, so Ministerpräsident Weil.

Corona-Regeln in Niedersachsen: Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene ohne Begrenzung durch Lockerungen in Sicht

In der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hatten die Länderchefs und die Bundesregierung einen Dreischritt der Öffnungen in Bereichen überregionaler und grundsätzlicher Bedeutung vereinbart. An den in diesem Zusammenhang avisierten Zeitabständen (bis zum 4. März, bis zum 19. März, ab dem 20. März) wird Niedersachsen sich zukünftig orientieren. Das bisherige, streng an Schwellenwerten orientierte Stufenmodell wird mit Blick auf das Ende der Winterruhe und den Lockerungen der Corona-Regeln aufgegeben.

Blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft der Coronapandemie: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Mittwochabend weitreichende Lockerungen der Coronamaßnahmen in Niedersachsen an. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Ende der Winterruhe: Bereits Mitte nächster Woche kommt es zu Lockerungen der Corona-Regeln in Niedersachsen für Geimpfte und Genesene

In einem ersten Schritt werden ab Mitte nächster Woche auch in Niedersachsen private Zusammenkünfte für vollständig Geimpfte und Genesene wieder ohne eine Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte (eigener Haushalt plus zwei Personen) gelten weiterhin. Sport- und Kulturveranstaltungen werden bereits im ersten Schritt von einer deutlich größeren Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern besucht werden können als bislang, die 500er Grenze fällt. Im ÖPNV und im Einzelhandel bleibt es bei einer FFP2-Masken-Pflicht. Weitere Details der nächsten Corona-Verordnung sollen in der morgigen Pressekonferenz erläutert werden.



Niedersachsen wird auch weiterhin im Team Vorsicht bleiben.

„Niedersachsen wird auch weiterhin im Team Vorsicht bleiben“, so Ministerpräsident Stephan Weil. Die Landesregierung werde vor jedem Lockerungsschritt genau prüfen, ob die Corona-bedingten Krankenhauszahlen oder die Intensivstationsbelegungen eine problematische Entwicklung nehmen. Weil: „Noch ist nicht absehbar, wie sich die Lockerungen auf das Pandemiegeschehen auswirken werden. Außerdem besteht eine gewisse Restunsicherheit darin, dass die Infektionen aktuell von den jüngeren in die älteren Jahrgänge übergehen.“

Zwar sind in Niedersachsen mehr als 90 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft und mehr als 79 Prozent auch geboostert, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Hospitalisierungswerte in den nächsten Wochen noch einmal ansteigen.

Corona-Regeln in Niedersachsen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lehnt Freedom Day am 20. März ab

Stephan Weil sagte über den Fall aller Corona-Regeln in Niedersachsen: „Ich will ausdrücklich betonen, dass wir zum 20. März keinen Freedom Day ausrufen. Die Pandemie ist nicht vorbei. Das wir in Niedersachsen den Scheitelpunkt der Welle überschritten haben, liegt an den Schutzmaßnahmen und vor allem am umsichtigen und verantwortungsvollen Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Alles das werden wir auch weiterhin benötigen, damit wir das Infektionsgeschehen und die Belastung des Gesundheitswesens unter Kontrolle halten."

Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf zahlreiche Corona-Lockerungen verständigt. Das betrifft etwa Zuschauer bei Veranstaltungen oder das Wegfallen der 2G-Regel im Einzelhandel. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel im Handel bereits vor Weihnachten gekippt. Seitdem müssen Kunden eine FFP2-Maske tragen, der Impfnachweis ist nicht mehr notwendig.