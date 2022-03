Corona-Werte in Niedersachsen erreichen Höchststände

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Werte in Niedersachsen schießen weiter in die Höhe. Mit 1389,3 lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag so hoch wie noch nie während der Pandemie (Samstag: 1372,3). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden.

Hannover - Auch die Indikatoren zur Lage in den Krankenhäusern sind wieder kritischer. Der Hospitalisierungswert von 12,9 war ebenfalls ein Rekord (Vortag: 12,5). Er gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten lag mit 6,0 Prozent am Sonntag nur knapp unter dem Höchstwert von 6,1 Prozent, den das Land Anfang Februar festgestellt hatte.

Der Höhepunkt der Corona-Welle durch die Virusvariante Omikron galt eigentlich schon als überwunden. So sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Mitte Februar mit Blick auf die Corona-Regeln, es gebe Grund genug, aus der Winterruhe in ein Frühlingserwachen überzugehen. Zuletzt kritisierte er allerdings die Pläne der Bundesregierung, die Corona-Beschränkungen vom 20. März an weitgehend aufzuheben.

In Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag laut Robert Koch-Institut auf 850,3 - der Vortageswert lag bei 882,0. dpa