Ampel übersehen: Wohnmobil überfährt 20-Jährige beim Christopher Street Day

Von: Marcel Prigge

Während des Christopher Street Days Nord-West in Oldenburg ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Wohnmobil überfuhr eine 20-Jährige. Sie musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oldenburg – Schwerer Unfall im Oldenburger Stadtgebiet in Niedersachsen: Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Wohnmobil über eine rote Ampel. Drei Fußgänger wollten die Kreuzung gerade überqueren, um am Christopher Street Day (CSD) teilzunehmen, als es zum Zusammenstoß kam. Eine 20-Jährige geriet dabei unter das Fahrzeug.

Von einem Wohnmobil überrollt: 20-jährige Bremerin auf CSD in Oldenburg schwer verletzt

Nach Angaben der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland sei der 79-jährige Fahrzeugführer aus Soest am Samstag, 17. Juni, mit seinem Wohnmobil auf dem Westfahlendamm stadteinwärts unterwegs gewesen. Gegen 16:15 Uhr habe er in Höhe der Bedarfsbrücke dann offensichtlich eine rote Ampel übersehen.

Zu dem Zeitpunkt wollten drei Fußgänger die Kreuzung überqueren, um am CSD Nord-West in Oldenburg – dem großen Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag, an dem es um die Rechte von queeren Personen geht – teilzunehmen. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den drei Passanten und dem Wohnmobil des 79-Jährigen.

Über rote Ampel gefahren: zwei weitere Fußgänger kommen mit leichten Verletzungen davon

Zwei der Fußgänger (19 und 20 Jahre alt) werden dabei leicht verletzt. Eine 20-jährige Bremerin gerät jedoch bei dem Unfall unter das Wohnmobil und muss schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Zuge der Absperr- und Bergungsmaßnahmen kamen neben den Polizeikräften noch zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Löschzug der Feuerwehr zum Einsatz.