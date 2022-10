Sie alle waren zuvor feiern: Sechs vermisste Frauen - Ermittler treten in TV-Sendung vor die Kameras

Von: Jennifer Lanzinger

Nach einem Schluck aus dem Glas plötzliche Bewusstlosigkeit - daran können K.-o.-Tropfen Schuld sein. Für die Opfer hat das oft schlimme Folgen. © Christian Thiele/dpa

Im Fall von gleich sechs vermissten Frauen werden aktuell die Ermittlungen wieder aufgenommen. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY soll bei der Suche nach dem Täter helfen.

Cuxhaven - Seit Jahrzehnten suchen Ermittler bereits nach sechs vermissten Frauen, nun soll die Suche durch die erfolgreiche TV-Sendung Aktenzeichen XY möglicherweise den entscheidenden Hinweis bringen. Zwischen 1977 und 1986 verschwanden die sechs jungen Frauen, bereits damals wurde ein Serientäter in all den Fällen vermutet. Nun treten Ermittler noch einmal vor die Kameras, TV-Zuschauern werden am Mittwoch-Abend wichtige Details in den sogenannten „Disco-Morden“ vorgestellt.

Aktenzeichen XY: Sechs vermisste Frauen - Medien sprechen von „Disco-Morden“

Wie die Polizei Cuxhaven in einer Pressemitteilung erklärt, werden alle sechs Vermisstenfälle in der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung vorgestellt. Insgesamt sechs junge Frauen verschwanden zwischen 1977 und 1986 spurlos. Bereits damals titelten viele Medien die Vermisstenfälle als die sogenannten „Anhalter“- oder „Disco“-Morde.

„Wie bereits in den Medien berichtet, wurde innerhalb der Polizeiinspektion eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich auch um diesen Ermittlungskomplex kümmern wird“, so die Polizei weiter. Erst vor kurzem hatten sich die Ermittlungen auf die vermisste Nancy Köhn konzentriert, auch dieser Fall wurde von Moderator Rudi Cerne bei Aktenzeichen thematisiert. „Jedoch gab es hier keine konkreten Hinweise, die die Ermittlungsgruppe weitergebracht hätten“, heißt es von der Polizei Cuxhaven.

Sechs vermisste Frauen: TV-Sendung und Ermittler rollen Cold Cases noch einmal auf

Nun sollen die Cold Cases der sechs vermissten Frauen noch einmal aufgerollt werden. Wie die Polizei weiter erklärt, werde in diesen Fällen eng mit den Angehörigen zusammen gearbeitet. „Von dort wurde auch der Wunsch geäußert, nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen“, so Rainer Brenner, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Case, in dem Statement. Demnach zeigten sich die Angehörigen sehr positiv über die wieder aufgenommenen Ermittlungen, „aber uns läuft die Zeit weg“, so Brenner. „Wir nehmen uns jetzt die Zeit und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Angehörigen wollen Gewissheit und das angesprochene Ziel möchten wir unterstützen“.

Vermisst: 16-Jährige und fünf weitere Frauen spurlos verschwunden - Fälle werden wieder aufgerollt

Wie die TV-Sendung bereits im Vorfeld in einer Mitteilung erklärt, ist eine der verschwundenen Frauen die erst 16 Jahre alte Schülerin Anja Beggers. Seit Freitag, 7. Oktober 1977, fehlt von dem Teenager aus Midlum im Landkreis Cuxhaven jede Spur. Mit einem Bekannten wollte Anja an dem Abend ins Tanzlokal „Moustache“. Als der 18-Jährige nach rund 30 Minuten das Tanzlokal wieder betritt, ist Anja bereits verschwunden. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen nach Hause trampen wollte. Wurde sie dabei Opfer eines Serientäters? Anja Beggers ist nämlich nicht die einzige junge Frau, die in dieser Zeit spurlos verschwindet.

Wie die TV-Sendung im Vorfeld weiter berichtet, handelt es sich bei den anderen fünf Frauen um folgende Vermisstenfälle:

07. Juni 1978: Angelika Kielmann (18) war in der Disko „Zur Börse“ in Cuxhaven. Zuletzt wird sie gegen 23 Uhr beim Trampen gesehen.

16. Mai 1979: Anke Streckenbach (19) wird ebenfalls nach der Disco „Zur Börse“ vermisst.

30. November 1980: Andrea Martens (19) verschwindet, nachdem sie ihren Freund in Garlstedt besucht hat. Auch sie soll als Anhalterin bekannt gewesen sein.

14. August 1982: Christina Bohle (15) besucht die Disko „KASBA“ in Beverstedt-Heerstedt. Das Mädchen wird zuletzt am Hintereingang gesehen, auch sie wollte vermutlich nach Hause trampen.

13. Juni 1986: Jutta Schneefuß (25) wird zuletzt als Anhalterin in Loxstedt gesehen. Die junge Frau war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens Mutter einer fünf Jahre alten Tochter.

Weitere Details über die vermissten Frauen und die betroffenen Kriminalfälle veröffentlichen Ermittler in der TV-Sendung am Mittwochabend. Im Anschluss an die Sendung wird ein Hinweistelefon geschaltet.

