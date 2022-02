Der Piks gegen Corona im fahrenden Zug

Teilen

Feride Taskesen vom mobilen Impfteam bereitet in einem Zug der NordWestBahn eine Spritze vor. © Friso Gentsch/dpa

Impfen auf Schienen: In einem fahrenden Regionalzug hat ein Impfteam des Landkreises Vechta Passagieren Spritzen gegen das Coronavirus verabreicht. Auf der Fahrt von Vechta nach Osnabrück und zurück am Freitag kamen so immerhin fünf spontane Impfungen zustande, wie ein Sprecher der Nordwestbahn berichtete.

Vechta - „Der erste kam direkt hinter Vechta, als es um halb neun losging“, erzählte Sprecher Steffen Högemann. Für diesen Fahrgast war indes die Fahrzeit bis Bramsche zu kurz. Andere Passagiere hatten mehr Glück. Weil im mehrsprachigen Impfteam jemand Kurdisch sprach, ließ eine kurdischsprachige Frau sich impfen. Eine Koreanerin wurde auf Englisch angesprochen.

Ein anderer Fahrgast hatte im Internet von der Aktion gelesen und stieg gleich vorbereitet mit seinem Impfpass zu, wie Högemann sagte. Alle Impfungen seien Booster-Impfungen gewesen. Am Nachmittag bot das Team Impfungen auch auf der Strecke von Vechta nach Bremen und zurück an. Eine zweite derartige Aktion plane die Nordwestbahn derzeit nicht, „aber wir machen das gerne noch mal.“ dpa