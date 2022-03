„Disney Wish“ liegt nach Ems-Passage in den Niederlanden

Das neugebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ der Papenburger Meyer-Werft fährt auf der Ems. © Lars Klemmer/dpa

Nach der Überführungsfahrt auf der Ems hat das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ am Donnerstagmorgen im niederländischen Hafen Eemshaven festgemacht. Das teilte ein Sprecher der Meyer-Werft in Papenburg mit. „Es hat alles gut geklappt“, sagte er. Das Emssperrwerk bei Gandersum sei gegen Mitternacht passiert worden.

Papenburg - Das 341 Meter lange Schiff hatte am Mittwochmorgen die etwa 40 Kilometer lange Passage von der Werft zur Nordsee begonnen. Dabei wurde der Koloss rückwärts geschleppt, weil er nach Werft-Angaben so auf der schmalen Ems besser manövriert werden kann.

Die Endausrüstung der auf 4000 Passagiere ausgelegten „Disney Wish“ finde nicht wie sonst in Bremerhaven, sondern in Eemshaven statt, sagte der Sprecher. Am Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven habe es in diesen Wochen keinen Liegeplatz gegeben. Nach mehreren Verzögerungen wegen gestörter Lieferketten und wegen Corona solle die „Disney Wish“ nun am 9. Juni an die Reederei Disney Cruise Line übergeben werden. dpa