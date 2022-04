Drachenfest: Bunter Himmel über Dornumersiel an der Nordsee

Teilen

Zahlreiche bunte Drachen in unterschiedlichen Größen sind an der Nordseeküste von Dornumersiel in der Luft. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Drachensportler aus ganz Deutschland haben am Wochenende im ostfriesischen Dornumersiel hunderte Drachen in den Himmel an der Nordseeküste aufsteigen lassen - dabei wurde auch ein Weltrekordversuch unternommen. 335 miteinander verbundene Lenkdrachen sollten an einer langen Kette vor dem Deich aufsteigen. Doch bei strahlend blauem Himmel und nur wenigen Wolken blies der Wind nicht beständig genug - es gelang nicht, mit den Lenkdrachen eine Acht zu fliegen.

Dornumersiel - „Wir hätten durchgehend Windstärke vier gebraucht“, sagte Drachensportler Dietmar von Hagenow aus Emden, der mit seinem vierköpfigen Team den Weltrekordversuch am Samstag unternommen hatte. Die meiste Zeit blies der Wind nur mit Stärke zwei.

Neben dem Weltrekordversuch gab es bei dem ersten größeren Drachenfest an der niedersächsischen Nordseeküste im Landkreis Aurich in diesem Jahr auch Lenkdrachenvorführungen und Flugshows zu sehen. Zahlreiche Ausflügler verfolgten am Samstag das bunte, flatternde Treiben am Himmel: Fische, Tiere und jede Menge weitere skurrile Drachenfiguren in allen Größen und Formen tummelten sich am Himmel vor dem Nationalpark Wattenmeer. Wer wollte, konnte sich auch selbst im Lenkdrachen-Fliegen ausprobieren und Drachen ausleihen. dpa