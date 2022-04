Dreamhack kommt noch in diesem Jahr nach Hannover

Teilen

Das Gaming- und E-Sport-Festival Dreamhack legt noch in diesem Jahr einen Stopp in Deutschland ein. Wie der neue deutsche Lizenznehmer Freaks 4U Gaming aus Berlin mitteilte, soll das Event vom 15. bis 18. Dezember auf dem Messegelände Hannover stattfinden.

Berlin/Hannover - Neben einem Messeteil soll es auch E-Sport-Turniere, einen Cosplay-Wettbewerb, einen LAN-Bereich und Musik geben. Geplant ist, das Festival über mehrere Jahre in Hannover auszutragen.

Zuletzt fand eine Dreamhack in Deutschland Anfang 2020 in Leipzig statt. Damals besuchten rund 23 000 Menschen das Event. Als E-Sport-Highlight wurde dort auch ein Major-Turnier in Dota 2 ausgetragen. Im Oktober wurde angekündigt, dass die Dreamhack Leipzig nach Ende der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht zurückkehren würde.

„Mit der DreamHack konnten wir eine neue Veranstaltungsreihe für Hannover gewinnen, die als Branche für eine ganz andere und damit besondere, digitale und emotionale Festivalatmosphäre auf dem Messegelände in Hannover und in der Stadt steht“, sagt Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes Deutsche Messe AG. dpa