Durchsuchungen: Mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Teilen

Bei mehreren Durchsuchungen hat die Polizei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie die Kriminalpolizei Göttingen am Mittwoch mitteilte, wurden am Freitag und Dienstag drei Verdächtige im Alter zwischen 29 und 45 Jahren aus dem Großraum Hannover in Untersuchungshaft genommen. Die Beamten vollstreckten außerdem acht Durchsuchungsbeschlüsse in Nienburg/Weser und der Region Hannover.

Göttingen/Hannover - Den Angaben nach wird gegen vier Verdächtige seit Ende 2020 von der Kripo und der Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt. Sie sollen mit Waffen sowie mit Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge gewerbsmäßig gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem 17 Kilogramm Amphetamin, über 50 Kilogramm Marihuana, Waffen, zwei Autos und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sicher.

Zufällig entdeckte die Polizei auch 7290 Schachteln unverzollter Zigaretten, gefälschte Impfzertifikate und Blanko-Impfausweise. Darüber hinaus erwirkten die Ermittler im Vorfeld einen Vermögensarrest in Höhe von 820.000 Euro. Die Sicherstellungen seien „der Lohn für eine monatelange akribische kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit“, sagte der Göttinger Kriminaldirektor Matthias Schroweg. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa