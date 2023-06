Seine Frau flog alleine los: Ehemann zu betrunken, um in den Urlaubs-Flieger zu steigen

Ein Mann ist am Flughafen Hannover-Langenhagen nicht in den Flieger gelassen worden. Der Grund: Er war einfach zu betrunken. Seine Frau flog ohne ihn.

Hannover – Das erleben die Beschäftigten des Flughafens Hannover-Langenhagen in Niedersachsen wohl auch nicht alle Tage: In der Nacht auf Freitag, 26. Mai 2023, gegen 3 Uhr konnte ein Mann nicht durch die Kontrolle zu seinem Flieger gelassen werden. Die Ursache: Er habe „erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen“ gehabt, berichtet die Bundespolizei.

Zu betrunken für den Urlaub: Flugzeug hebt ab, Frau lässt Ehemann aufgrund seines Rausches sitzen

Der Mann torkelte zu der Kontrolle und musste sich an einem Tisch festhalten, so die Beamten weiter. Eine Kontrolle zu seiner Person sei nicht ohne die Hilfe seiner Frau möglich gewesen. Und im Verlauf sei die Überprüfung nicht einfacher geworden: Der Mann schwankte so stark, dass er sich mehrmals an dem Sicherheitsscanner festhalten musste.

Scheinbar hat es den Kontrolleuren gelangt, es wurde eine Streife der Bundespolizei informiert, die sich dem Urlauberpaar annahm. Sogar der Pilot des Fluges nach Varna in Bulgarien hatte zu dem Zeitpunkt Kenntnis über seinen Passagier, der sich gerade nur so und mit viel Mühe auf den Beinen halten konnte.

Zu betrunken: Flugzeug hebt ohne Passagier ab – dessen Frau fliegt ohne ihn in den Urlaub

„Daraufhin entschied der Pilot der European Air Charter, dass der Gast zu betrunken sei und damit fluguntauglich“, so die Bundespolizei weiter. So musste der Mann seinen Urlaub bereits vor dem Start seines Fluges abbrechen. Darüber sei seine Ehefrau so erbost gewesen, dass sie für sich für den Urlaub und gegen ihren Ehemann entschied. Sie flog alleine nach Bulgarien und ließ ihren Gatten sitzen.

Ob der Ehemann einen späteren Flug am nächsten Tag nüchtern zu seiner Ehefrau antreten wird, ist aktuell nicht bekannt. Auf einen Alkoholtest wurde vonseiten der Polizisten verzichtet. Er habe keine Straftaten begangen und sei auch nicht aggressiv gewesen. Nach dem Ausschlafen seines Rausches durfte er den Flughafen Richtung Heimat verlassen. Viel Glück hatten unterdessen die Passagiere an Bord von Asiana Airlines. Ein Mann hatte die Tür eines Passagierflugzeugs entriegelt, während die Piloten zum Landeanflug ansetzten.