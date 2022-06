Ehepaar tot im Haus gefunden: Hinweise auf Gewaltverbrechen

Die Polizei sperrt die Umgebung vor einem Haus im Wennigsen am Deister (Region Hannover). © -/TNN/dpa

Ein Mann sorgt sich um einen Arbeitskollegen und fährt sicherheitshalber bei ihm zu Hause vorbei. Dort öffnet ihm aber niemand. Die Polizei machte später einen grausigen Fund.

Wennigsen - In einem Einfamilienhaus in Wennigsen am Deister (Region Hannover) hat die Polizei die Leichen eines Ehepaares entdeckt. Es handelt sich um einen 59 Jahre alten Mann und dessen 60-jährige Ehefrau. „Die Spuren deuten darauf hin, dass beide einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Angaben zur genauen Todesursache oder zum Tatwerkzeug machten die Ermittler zunächst nicht.

Laut Polizei hatte sich ein Arbeitskollege des 59-Jährigen Sorgen gemacht, weil er am Montagmorgen nicht zur Arbeit erschienen war. Er sei daraufhin zur Anschrift des Mannes gefahren. Als ihm dort niemand öffnete, rief er die Polizei.

Die Beamten verschafften sich Zugang zum Haus und entdeckten in dem Gebäude die Leichen des Ehepaars. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort unter anderem DNA-Spuren. Auch ein 3D-Scanner wurde eingesetzt, mit dem man den Tatort rekonstruieren kann. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise geben können. dpa