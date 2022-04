Ein Buchholzer Start-up entwickelt Alternative zu Plastik

Teilen

Johanna Baare (l) und Anne Lamp von Traceless Materials zeigen eine Folie aus abbaubaren Materialen. © Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Ein Start-up in Buchholz in der Nordheide entwickelt kompostierbare Alternativen zu Kunststoffen und arbeitet an Lösungen für das globale Plastikproblem. Die beiden Gründerinnen Anne Lamp und Johanna Baare haben schon einige Förderpreise eingeheimst, zudem stehen die Investoren bei ihnen Schlange. „Wir haben drei bis fünf Anfragen pro Woche“, erzählt Lamp:

Buchholz - „Mir fällt kein Unternehmen ein, dessen Kunden den Einsatz von Plastik gut fänden.“ Ihr Versprechen: Sollte es in die Natur gelangen, verschwindet das neue Material spurlos.

Sie wollen nicht nur einen grünen Anstrich, sondern ein kompromisslos nachhaltiges Produkt. Herkömmliche Bio-Kunststoffe mit ökologischen Schwachstellen gebe es genug. Ihre zum Patent angemeldete Technologie soll es ermöglichen, pflanzliche Nebenprodukte der Agrarindustrie zur Herstellung eines Basismaterials für Folien, feste Materialien und hauchdünne Beschichtungen zu verwenden, die in der Natur vollständig abbaubar sind. Ganz wichtig ist dabei: „Der Preis muss stimmen, nur dann können wir auf den Markt gehen. Das ist der Clou, konkurrenzfähig im Industriemaßstab zu sein.“

Im Vorjahr bekamen sie die Zusage für 2,4 Millionen Euro aus einem EU-Innovationsförderprogramm. 21 Festangestellte helfen mit, das kleine Start-up bis 2024 profitabel zu machen. dpa