Einheimische und Touristen genießen Ostertage mit Sonne

Teilen

Eine Pferdekutsche fährt entlang der Herrenhäuser Allee. © Mia Bucher/dpa

Osterfeuer oder Spaziergänge in der Sonne - über die Ostertage waren zahlreiche Menschen in Niedersachsen unterwegs. Die mancherorts fast schon sommerlichen Temperaturen sind in den kommenden Tagen aber eher nicht mehr zu erwarten.

Hannover - Mit etlichen Stunden Sonnenschein haben Einheimische und Tausende Touristen die Ostertage in Niedersachsen verbracht. In der Landeshauptstadt Hannover etwa waren am Ostermontag bei schönstem Sonnenschein rund um den Maschsee und die Herrenhäuser Gärten viele Spaziergänger unterwegs. Die Höchsttemperaturen lagen in Niedersachsen zwischen 16 und 20 Grad bei nur wenigen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Tage nach Ostern werden etwas kühler, am Dienstag erwartet der DWD Höchsttemperaturen von 18 Grad im Bundesland, am Mittwoch sollen es noch maximal 16 Grad werden. Es soll jedoch an beiden Tagen trocken bleiben.

Das schöne Wetter lockte Menschen an den Ostertagen auch auf die Inseln in Niedersachsen. „Heute ist bombastisches Wetter und es ist sehr windstill“, sagte ein Mitarbeiter des „Surfcafés“ auf der ostfriesischen Insel Norderney am Sonntag. Es sei viel los, das sei auch am Samstag so gewesen.

Am Samstag nutzten auch viele Tagesausflügler das schöne Wetter für einen Abstecher an die Nordsee. So war beispielsweise in Cuxhaven schon richtig viel los. Eine dickere Jacke war aber noch bei vielen Touristen angesagt. Viele besuchten auch die traditionellen Osterfeuer, etwa am Weststrand von Norderney.

Der Verkehr auf den Straßen war am Ostersonntag indes relativ entspannt, nachdem es am Samstag wegen des Reiseverkehrs auf einigen Strecken voll war. Für Ostermontag erwartete der ADAC wegen des Rückreiseverkehrs wieder vollere Straßen. Mehrere Autobahnpolizeistellen berichteten am Montag von stockendem Verkehr - dieser wurde allerdings häufig von Baustellen verursacht.

Zu Beginn des langen Wochenendes wurde die Ausflugslust allerdings noch gedämpft. Erst am Karfreitag-Nachmittag schaute die Sonne durch einige Wolkenlöcher. „Es ist nicht schön“, sagte ein Gastronom am Strand von Cuxhaven-Döse mit Blick auf das Freitagswetter. Auf der langen Promenade waren zwar nach seinen Worten Spaziergänger unterwegs, nur zu verdienen gab es an ihnen noch nicht viel: „Der Kunde ist sehr verhalten.“

„Wir haben Ostern, es sind schon einige Leute unterwegs“, sagte am Freitag hingegen eine Wirtin einer Gaststätte in Torfhaus im Harz. Der Himmel sei zwar bedeckt, aber es seien viele Autofahrer, Motorradfahrer und Wanderer in das Mittelgebirge gekommen. dpa