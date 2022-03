Einige Gesundheitsämter müssen auf Bundeswehr verzichten

Kontakte nachverfolgen oder Corona-Tests: Die Bundeswehr hat vielen Kommunen in der Corona-Pandemie enorm bei der Arbeit geholfen. Nun ist vielerorts ein Ende der Hilfe absehbar.

Hannover - Mehrere Städte in Niedersachsen müssen die Pandemie-Bekämpfung künftig wieder mit weniger Hilfskräften bewerkstelligen. In der Region Hannover endet nach Angaben eines Sprechers kommende Woche Freitag die Unterstützung der Bundeswehr im Gesundheitsamt. Zuletzt seien noch 59 Soldaten im Einsatz gewesen.

Die Stadt Osnabrück teilte auf Anfrage mit, dass derzeit rund 20 Soldatinnen und Soldaten beim Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück im Einsatz seien. Sie seien derzeit noch bis zum 17. März abgestellt.

Ein Sprecher der Stadt sagte: „Trotz des Einsatzes ist eine Kontaktverfolgung aufgrund der hohen Anzahl an Infektionen bereits auf die kritischen Bereiche begrenzt.“ Daher sehe der Gesundheitsdienst weiterhin den Bedarf, von der Bundeswehr unterstützt zu werden.

Die Stadt Oldenburg muss von Ende kommender Woche an auf die Hilfe von zehn Soldaten verzichten. In Wolfsburg sind nach Angaben einer Sprecherin keine Soldaten mehr im Einsatz. Dort sei wegen der hohen Inzidenzen allerdings ein Meldeverzug der Corona-Fälle entstanden. Zusätzlich habe es beim eigenen Personal Corona-Infektionen gegeben, so dass diese Beschäftigten nicht arbeiten konnten.

Das Landeskommando der Bundeswehr teilte auf Anfrage mit, dass auch in den kommenden Woche Hilfen möglich seien. Die Zahl der Hilfskräfte könne sich allerdings je nach Situation ändern. Das Landeskommando hatte vor rund einer Woche bereits gesagt, dass die Fortsetzung der Amtshilfe abhängig sei von der weiteren sicherheitspolitischen und militärischen Entwicklung an der Nato-Ostflanke und in der Ukraine. dpa