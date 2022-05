Einziger Roman von Arthur Miller wird uraufgeführt

Das Schauspiel Hannover bringt den einzigen Roman des US-amerikanischen Dramatikers Arthur Miller auf die Bühne. Das Stück auf Grundlage des 1945 erschienenen Romans „Fokus“ feiert am heutigen Freitag (19.30 Uhr) seine Uraufführung. Erzählt wird die Geschichte eines Angestellten in den 1940er Jahren in New York, der eine Brille bekommt und plötzlich von seiner Umgebung als jüdisch gelesen und zunehmend diskriminiert wird.

Hannover - Der Stoff habe leider an Relevanz gewonnen, sagte Regisseurin Laura Linnenbaum mit Blick auf die Verbreitung judenfeindlicher Verschwörungsmythen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In „Fokus“ lege Miller die Mechanismen und die Willkürlichkeit von Antisemitismus offen, sagte die Regisseurin in einem Interview im Programmheft zu der Inszenierung in Hannover.

„Tod eines Handlungsreisenden“ sowie „Hexenjagd“ gehören zu den bekanntesten Theaterstücke des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller, der 2005 im Alter von 89 Jahren starb. Sie sind immer noch oft Schullektüre und wurden auch verfilmt. Der Sohn polnisch-jüdischer Einwanderer war von 1956 bis 1961 mit Schauspielerin Marilyn Monroe verheiratet. dpa