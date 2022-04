Emder Werft und Dock GmbH verlegt Schwimmdock

Teilen

Ein Schwimmdock (Floating Dock III) liegt am Südkai. © Sina Schuldt/dpa

Um künftig durchgehend Dockarbeiten an Schiffen leisten zu können, hat die Emder Werft und Dock GmbH am Donnerstag testweise ein Schwimmdock verlegt. Zwei Schlepper brachten es zum Südkai des Emder Hafens, wie Werft-Geschäftsführer Niels Rehbock sagte. Dort soll am Freitag das Lotsenschiff „Hanse“ einfahren, anschließend wird das 177 Meter lange Dock von drei Schleppern zurück zur Werft gebracht.

Emden - „Es geht darum, den technischen Ablauf zu testen“, sagte Rehbock.

Hintergrund des Testlaufs in Kooperation mit Hafenbetreiber Nports sind die jährlichen Unterhaltungsarbeiten in den Dockgruben der Werft, die Anfang Mai wieder anstehen. In den Vertiefungen sammele sich regelmäßig Sediment an, sagte Rehbock. Der Schlick müsse ausgebaggert werden, damit die Schwimmdocks wieder tief genug abgesenkt werden können. Für einen Zeitraum von rund vier Wochen seien die Docks dann nicht nutzbar.

Künftig sollen während dieser Zeit die beiden Schwimmdocks außerhalb ihres angestammten Platzes zum Einsatz kommen können. Auch Schiffe mit größerem Tiefgang könnten dann gedockt werden: Der Liegeplatz am Südkai hat nach Angaben von NPorts eine Tiefe von zwölf Metern. dpa