Niedersachsen lockert: So viel Zuversicht gibt es zum Ende der Corona-Regeln

Maske, 3G oder 2G: Viele Corona-Regeln sind in Niedersachsen bald Geschichte. Betriebe hoffen nun auf eine erfolgreiche Zeit, doch es gibt auch Skepsis.

Hannover – Knapp über zwei Jahre ist es her, dass Deutschland wegen der Corona-Pandemie in den ersten Lockdown ging. Seitdem hat sich viel getan: Eine Maskenpflicht wurde eingeführt, 3G- und 2G-Regeln ausgerufen und über eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland diskutiert. Doch nun entfallen viele Pflichten zum Schutz gegen das Coronavirus – trotz hoher Inzidenzzahlen durch die Omikron-Virusvariante, insbesondere den Typ BA.2. Auch Niedersachsen wird nicht zu einem neuen Corona-Hotspot erklärt und viele Regeln fallen. Von Sonntag, 3. April, an sollen im Bundesland gelockerte Maßnahmen gelten. Das freut einige Branchen besonders, andere zeigen sich hingegen noch skeptisch.

Corona-Regeln in Niedersachsen: Anfang April fallen viele Maßnahmen gegen das Coronavirus

Während der April ebenfalls mit hohen Infektionszahlen und einer sinkenden Inzidenz beginnt, zum 1. April gibt es besondere Whatsapp Sprüche, läuft dieser Tage die bisherige Übergangsfrist des Bundesinfektionsschutzgesetzes aus. Für Länder ist es jetzt nicht mehr möglich, weitreichende Corona-Regeln anzuordnen. Was bleibt: Statt großflächiger Maskenpflicht wird die Mund-Nasen-Bedeckung nur noch etwa im Nahverkehr oder in Krankenhäusern notwendig sein. Ebenfalls sind einige Testnachweise weiterhin vorgesehen, etwa für Schulen oder Pflegeheime. Schon jetzt ist es möglich, sich aus der Corona-Quarantäne frei zu testen.

Wegfall Corona-Regeln in Niedersachsen: Keine 3G-Regel mehr in Hotels und Restaurants

Der Wegfall der Corona-Regeln komme einem Befreiungsschlag gleich, teilte der Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dennoch: Die Omikron-Virusvariante wütet weiter in Deutschland und sorgte am Freitag, 1. April, maßgeblich für die 252.530 Corona-Neuinfektionen, die vom Robert Koch-Institut bundesweit registriert wurden. Für die Dehoga gebe der klare Schritt Deutschlands jetzt allerdings Hoffnung auf eine bessere Planbarkeit. Besonders der Wegfall der 3G-Regel in Hotels und Restaurants sei von großer Bedeutung, da die Kontrollen viel Personalaufwand benötigten.

Doch nicht nur die Gastronomie und Hotellerie in Niedersachsens profitieren von den gelockerten Corona-Regeln. Auch der Handelsverband Niedersachsen-Bremen begrüßte die Lockerungen. Der kommende Montag könnte der erste Einkaufstag für viele Kunden werden, an dem sie ohne Maske in Geschäfte gehen können. Eine Verlängerung der bundesweiten Maskenpflicht, etwa im Supermarkt, war nicht möglich gewesen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in den vergangenen Tagen mehrfach deutlich mache. Die rechtliche Grundlage würde fehlen, da jetzt keine bundesweite Überlastung des Gesundheitswesens mehr drohen würde.

Ende der Maskenpflicht in Niedersachsen: Unternehmen können selbst über Maske entscheiden

Auch wenn die Maske jetzt in Niedersachsen fällt, sei die Stimmung bei den Dehoga-Mitgliedern nicht sorgenfrei. Wie schnell eine vermeintliche Sicherheit angesichts der fragilen Lage kippen kann, zeigte sich zuletzt im November vergangenen Jahres, als sich die Zustände in Deutschland durch die schnelle Ausbreitung des Coronavirus verschlechterten. Aus diesem Grund werden etliche Gastgewerbebetriebe zum Schutz der Mitarbeiter und Gäste auch in den ersten Tagen der gelockerten Regeln weiterhin das Masketragen in Innenräumen festlegen.

Auch im Einzelhandel und Supermärkten, wie Aldi, Lidl und Edeka, können Betriebe über das Hausrecht festlegen, ob weiterhin Maske getragen werden muss oder ob nur genesene oder negativ getestete Menschen Zutritt bekommen. Für Geschäfte, die einen Grundbedarf decken, ist dies allerdings nur noch eingeschränkt möglich.

Keine Zugangsbeschränkungen bei Werder Bremen mehr: Verein empfiehlt FFP2-Maske

Von den geplanten Lockerungen profitieren auch die Sportbetreiber in Niedersachsen und Bremen. So wird das kommende Spiel von Werder Bremen gegen den SV Sandhausen am Sonntag ohne Zugangsbeschränkungen stattfinden. Der Verein appelliert aber an die Zuschauer, in Bereichen wie Gängen und im VIP-Bereich eine FFP2-Maske zu tragen. Eine Maskenpflicht am Platz besteht wie schon beim Spiel gegen Darmstadt nicht. Bei Hannover 96 wird weiter an der 2G-Regel festgehalten, alle anderen Beschränkungen fallen im Spiel gegen Jahn Regensburg allerdings weg.

Während viele Branchen durch den Wegfall der meisten Corona-Regeln auf einen Aufschwung in den kommenden Monaten hoffen und die Lockerungen begrüßen, gibt es auch einige, die weiterhin auf verschärfte Regeln setzen wollen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, teilte die Stiftung Welterbe Harz mit, dass in deren Museen zunächst bis Ende April die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht gelten werde. Auch das Auswandererhaus in Bremerhaven werde zunächst ebenfalls weiter auf die 3G-Regel setzen.

Wegfall der 2G- und 3g-Regeln und keine Maskenpflicht: Experten raten zur Vorsicht

Keine Maske mehr und der Wegfall der 2G- und 3g-Regeln: Die neue Freiheit ist verlockend, doch Experten sind sich einig, dass die Bürger in Deutschland weiter Vorsicht walten lassen sollten. Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte der Grünen, sagte: „Selbst- und Fremdschutz sollten uns allen auch im Frühling wichtig sein.“ Seiner Einschätzung nach werde die Eindämmung der Omikron-Welle in Deutschland erst nach Ostern gelingen. Virologe Christian Drosten sprach sich dafür aus, dass Immungeschwächte und alle Risikopatienten „unbedingt für sich selber weiter Maske tragen“ sollten, „wenn es schon nicht alle anderen tun“. Für den Sommer mit wohl niedrigen Inzidenzen riet er zu „asiatischer Höflichkeit“. (Mit Material der dpa) * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.