Endlich wieder Volksfeste: Neue Sorgen wegen Lieferengpässen

Ein Kettenkarussell dreht sich. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Kirmes-Vergnügen während in der Ukraine ein Krieg tobt - darf das sein? Die Schausteller im Norden wollen in schweren Zeiten Freude bereiten. Geflüchtete Kinder durften in Bremen kostenlos auf den Rummel.

Hannover - Die Pandemie hat viele Schausteller in Existenznot gebracht, jetzt hoffen die Betreiber von Karussells und Imbissbuden auf eine Saison ohne Corona-Einschränkungen. „Die Besucher kommen und sind uns treu geblieben“, sagte Kevin Kratzsch, Vorsitzender des Schaustellerverbands Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. „Es sind teilweise rührende Szenen. Manche bringen sogar einen Blumenstrauß mit.“ Die Menschen seien glücklich, dass es mit den Volksfesten wieder losgeht, berichtete Kratzsch von den Erfahrungen beim Send in Münster oder Hamburger Dom.

Der Krieg in der Ukraine dürfe nicht zur Absage von Festen führen, meint der Verbandschef. „Wir müssen Abwechslung bieten und ein Stück Normalität.“

In Bremen haben die Schausteller geflüchtete ukrainische Kinder und ihre Mütter am Montag auf die Osterwiese eingeladen. „Wir hatten mit 800 gerechnet, 1230 sind es geworden“, sagte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Bremer Schaustellerverbandes. „Es war schön, dass wir ein Lächeln in Kindergesichter zaubern konnten.“ Direkt neben dem Jahrmarkt-Gelände sind Geflüchtete in zwei Messehallen untergebracht. Auf ein Feuerwerk und bestimmte laute Geräusche von Karussells wurde auf Rücksicht auf die Nachbarn verzichtet, von denen einige etwa durch Bombenangriffe traumatisiert sind.

Die Preise auf der Kirmes wollen die Schausteller im Norden möglichst stabil halten - trotz enorm gestiegener Kosten. Es sei unglaublich schwierig, an Mehl oder Öl in ausreichender Menge zu kommen, sagte Kratzsch. „Vom Crêpe bis zur Pizza - für alles brauchen Sie Mehl und Öl.“ Die Einkaufspreise hätten sich teilweise sogar verdoppelt. Auch für Sprit und Energie müssten die Familienbetriebe mehr Geld ausgeben. Zudem gebe es einen Arbeitskräftemangel, viele hätten sich in der Pandemie neue Jobs gesucht. „Aber wir wollen nicht meckern“, betonte Kratzsch.

Die Bremer Osterwiese läuft noch bis zum 24. April. Sie ist nach Angaben der Veranstalter das erste große Volksfest bundesweit komplett ohne Corona-Auflagen. An diesem Samstag startet in Hannover das Frühlingsfest Hannopark auf dem Schützenplatz. Das Festgelände sei zwar umzäunt, es werde aber kein Eintritt verlangt, teilten die Organisatoren mit. Es gebe keine weiteren Zutrittsbeschränkungen. dpa