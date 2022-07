Energiekrise: Wassertemperatur senken – Genossenschaften schließen nichts aus

Von: Bjarne Kommnick

Erste Wohnungsbaugenossenschaften schränken die Heizungen von Mietern ein. Viele weitere Unternehmen könnten nachziehen.

Hannover – Die Energiekrise setzt den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu, es gilt ein allgemeiner Aufruf zum Energiesparen in Deutschland, die Preise für Strom und Gas explodieren. Erste Wohnbaugenossenschaften kündigten bereits an, die Warmwasserversorgung in Mietobjekten zu drosseln. Der Immobilienkonzern Vonovia schränkt deshalb beispielsweise seine Gas-Zentralheizungen von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr ein. Wie ist die Lage in Niedersachsen und Bremen, müssen sich Mieterinnen und Mieter bald auf kalte Wohnungen einstellen?

Stadt Hannover Fläche 204 km² Höhe 55 m Bevölkerung 532.163

Erste Wohnungsunternehmen drosseln Heizungen: „Nichts ausgeschlossen“

Bei einer großen Mehrheit der Wohnungsbaugenossenschaften in Niedersachsen und Bremen ist das laut einer dpa-Umfrage nicht der Fall. Überwiegend gebe es noch keine konkreten Pläne, die Heizungen für Mieterinnen und Mieter zu drosseln. Jedoch sei „für die Zukunft nichts ausgeschlossen“, so Carsten Ens, Sprecher des Verbands für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) in Niedersachsen und Bremen. Zu dem Verband gehören insgesamt 180 Wohnungsbaugenossenschaften und Wohngesellschaften mit über 400.000 Wohnungen. Das berichtet kreiszeitung.de.

Erste Wohnungsbaugenossenschaften kündigten bereits an, die Heizungen in Mietobjekten zu drosseln. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Wohnungsbaugenossenschaft in Lüneburg habe hingegen schon angekündigt, die Wassertemperaturen in den Mietobjekten absenken zu wollen. „Es ist eine Zwangsläufigkeit“, erklärt Vorstandschef Ulf Reinhardt gegenüber der dpa. Insgesamt seien davon rund 1360 Wohnungen im Bereich Lüneburg betroffen. Eine Wohnungsbaugenossenschaft im sächsischen Dippoldiswalde stelle den Mieterinnen und Mietern derzeit in der Nacht das warme Wasser sogar komplett aus. Bundesbauministerin Klara Geywitz von der SPD bezeichnete die Maßnahme anschließend als „rechtswidrig“.

Energiesparen: Heizung-Drosseln in Gewoba-Wohnungen technisch gar nicht möglich

Doch zum Teil sind derartige Eingriffe nicht nur verboten, mancherorts sei es technisch gar nicht möglich, auf die Heizungen zuzugreifen, wie Christine Dose, Sprecherin der Gewoba erklärt hatte. Zu der Gewoba gehören 42.400 Wohnungen in Bremen, Oldenburg und Bremerhaven, diese Objekte scheinen also quasi immun gegen eine Reduzierung der Warmwasserversorgung zu sein.

Besonders zu Beginn der nächsten Heizperiode würden mehrere Genossenschaften erwägen, die Heizungen im Winter zu drosseln. Was hingegen alle befragten Unternehmen gemeinsam hätten, ist, dass die Vorauszahlungen für die Betriebskosten bereits flächendeckend erhöht wurden oder es konkrete Planungen gibt.

Deutscher Mieterbund empfiehlt Strom zu sparen: „Sonst wird es ziemlich bitter“

Der Deutsche Mieterbund Niedersachsen-Bremen appelliert derweil eindringlich an Verbraucherinnen und Verbraucher, Energie zu sparen: „Sonst wird es in der nächsten Nebenkostenabrechnung ziemlich bitter“, so Verbandsjustiziar Reinold von Thadden. Zudem würde von Thadden empfehlen, finanzielle Rücklagen zu bilden, um Nachzahlungen notfalls begleichen zu können. Zum Teil drohen verdreifachte Rechnungen von Strom- und Gaspreisen.

Wie konkret das Energieproblem ist, zeigt sich nicht nur in den Mietwohnungen, sondern auch auf höchster politischer Ebene. So kündigte der Bundestag bereits an, dass die Räume im Winter weniger geheizt und im Sommer weniger gekühlt werden sollen. Auch das niedersächsische Landesparlament überlege derzeit, wie man Energien am besten einsparen könne. Derzeit befinde sich ein Maßnahmenkatalog in der Abstimmung.

Auch Niedersachsens Ministerien wollen Energie sparen

Gegenüber Welt erklärte Niedersachsens Ministerpräsident, Stephan Weil, der zuletzt ein weiteres Entlastungspaket aufgrund der explodierenden Energiepreise forderte: „In den Gebäuden des Landes werden wir die Temperaturen wahrscheinlich um einiges senken. Und wenn es noch enger werden sollte mit der Energieversorgung, wird auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Wir werden dann überlegen müssen, welche weiteren Einschränkungen in Dienstgebäuden möglich sind bis hin zu Stilllegungen“. Der Ministerpräsident warnt davor, dass die Energiekrise ein „soziale Krise“ sei.

Im Konkreten bedeute das beispielsweise, dass das Wirtschaftsministerium die mit Fernwärme betriebene Heizungsanlage optimieren würde und im Ministerium Deckenleuchten gegen LED-Leuchten austauschen würden. Das Landwirtschaftsministerium teilte zudem mit, die Temperatur selbstständig niedrig halten zu wollen. Im Bundestag wird im Winter ab jetzt nur noch auf 22 statt 20 Grad erwärmt, im Sommer soll es hingegen rund zwei Grad wärmer bleiben als zuvor.