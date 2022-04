Unternehmen will in der Nordsee Erdgas fördern ‒ Risiken für Wattenmeer?

Blick in die Zukunft: So sieht die Gas-Plattform auf niederländischer Seite im Modell aus – mit einem Stromversorgungskabel vom deutschen Windpark. © One-Dyas

Das niederländische Unternehmen One-Dyas will in der Nordsee nahe Borkum künftig Gas fördern. Naturschützer warnen vor dem Risiken für das Wattenmeer.

Hannover/Borkum – Eine niederländische Frauenstimme und deutsche Untertitel sollen alle Sorgen zerstreuen. „Es gibt keine signifikanten Auswirkungen auf die Natur“, verspricht der Fünf-Minuten-Film auf der deutschen Internetseite des niederländischen Konzerns One-Dyas. Das Unternehmen will im Grenzgebiet draußen in der Nordsee 60 Milliarden Kubikmeter Gas fördern.

Das Erdbeben-Risiko dort sei „vernachlässigbar“. Und auch rein optisch werde die geplante Plattform vor der Emsmündung kein Störfaktor sein. Von den Inseln Borkum und Schiermonnikoog sei die 20 Kilometer entfernte Bohrinsel nur zu 30 Prozent der Zeit sichtbar, wie hna.de berichtet.*

One-Dyas will in der Nordsee nach Erdgas bohren ‒ Risiken für Wattenmeer möglich

Naturschützer warnen vor Eingriffen in das benachbarte Weltnaturerbe Wattenmeer. „Die geplante Plattform ist einfach zu dicht am Nationalpark“, kritisiert etwa Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos). Bis vor Kurzem teilte die niedersächsische Politik diese Ängste.

Der Landtag in Hannover forderte im Oktober mit den Stimmen von GroKo und Grünen ein klares „keine Erdgasförderung in Niedersachsens Küstengewässern.“ Doch Putins Angriffskrieg in der Ukraine* ändert alles. Um sich von den Energie-Importen aus Russland zu lösen, gilt das Gasfeld in der niederländischen Nordsee in Hannover längst als „Teil der Lösung“.

Die Landesregierung befinde sich in Gesprächen mit One-Dyas, bestätigt der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Sein Umwelt-Kollege Olaf Lies (SPD) sieht das genauso. „Wir befinden uns in einer ganz anderen Lage. “ Auswirkungen auf Natur und Umwelt müssten genau geprüft werden.

Niedersachsen könnte von Erdgas profitieren

Bei den Gesprächen mit der niederländischen Regierung und dem Privatunternehmen One-Dyas geht es nicht nur um Sicherheitsstandards und Förderzeiträume. Sondern auch darum, ob und wie Niedersachsen* direkt von dem Gas profitieren könne. One-Dyas-Vorstandschef Chris de Ruyter van Steveninck sieht dafür gute Chancen.

Sein Unternehmen, das bereits seit Jahrzehnten in Lagerstätten vor den niederländischen und britischen Küsten aktiv sei, werde alle Auflagen erfüllen. Der Konzern hatte 2017 das Gasfeld N05-A entdeckt. Dieses liegt zum größeren Teil auf holländischem Territorium. Die Plattform soll etwa 500 Meter westlich der Grenze entstehen. Von hier sollen die Bohrungen senkrecht abgeteuft und dann auch in Richtung Niedersachsen horizontal abgelenkt werden.

Das Gesamtpotenzial schätzt One-Dyas auf 60 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Genehmigung des niederländischen Wirtschaftsministeriums für N05-A erwartet das Unternehmen für Ende April. Dem Bau, Abteufen der Bohrungen und Verlegen einer 13 Kilometer langen Pipeline zur bereits entlang der Küste verlaufenden NGT-Leitung sollen insgesamt zwei Jahr dauern. (Peter Mlodoch)

Die Ostfriesischen Inseln stellen einen wichtigen Faktor für den Tourismus in Niedersachsen* dar. Und der Krieg in der Ukraine hat zunehmend Einfluss auf die niedersächsische Wirtschaft*. *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.