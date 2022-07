Großfeuer in Peine war Brandstiftung

Die Feuerwehr brauchte viele Kräfte, um den Brand in Peine zu löschen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach ersten Begutachtungen war bei dem Brand mehrerer Lagerhallen im niedersächsischen Peine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung die Ursache.

Ermittler gehen im Fall des verheerenden Feuers auf einem Betriebsgelände in Peine von Brandstiftung aus. Diese war entweder vorsätzlich oder fahrlässig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Begutachtung der ersten Spuren vom Brandort im Peiner Stadtteil Stederdorf. Dort hatten am Montag Lagerhallen auf dem Gelände eines alten Sägewerks gebrannt.

Feuerwehrkräfte löschen mehrere brennende Lagerhallen im Peiner Stadtteil Stederdorf. Brandstiftung war offenbar die Ursache. © Ralf Büchler/dpa

Auf einer Fläche von etwa 10 000 Quadratmetern standen mehrere Hallen, angrenzende Wohnhäuser und Fahrzeuge in Flammen. Der zuständige Ortsbürgermeister Holger Hahn bezifferte den Schaden auf mindestens zehn Millionen Euro. Es gebe zum gegenwärtigen Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen technischen Defekt, teilten die Ermittler nun mit. Die Polizei erhofft sich daher auch weiterhin Hinweise durch Zeuginnen und Zeugen. (dpa)