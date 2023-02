Ermittlungen wegen Mordes nach Schüssen auf 16-Jährigen

Ein Flatterband der Polizei hängt am Tatort in Bramsche. © Sina Schuldt/dpa

Nach den Schüssen auf einen 16-Jährigen in Bramsche bei Osnabrück ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes gegen den Tatverdächtigen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Dienstag. Der 81 Jahre alte Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft hatte den Angaben zufolge am Morgen zunächst auf den 16-Jährigen geschossen und anschließend sich selber lebensgefährlich verletzt.

Bramsche - Beide kamen in Krankenhäuser. Täter und Opfer kannten einander. Weitere Details wurden zunächst nicht veröffentlicht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Schüsse wurden gegen 7.30 vor einem Wohnhaus gegenüber einer Grundschule abgegeben. Kinder und Lehrer wurden laut Polizei nicht verletzt. Polizeifachkräfte und Seelsorger kümmerten sich um die Kinder, die am Mittag mit Bussen nach Hause gebracht wurden. dpa