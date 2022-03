Erneut bleiben Kitas wegen Warnstreiks geschlossen

Eine Erzieherin liest in einer Kita Kindern vor. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Für eine bessere Bezahlung haben Beschäftigte von kommunalen Kitas und anderen sozialen Einrichtungen am Mittwoch vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich insgesamt mehr als 2000 Menschen an Warnstreiks in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Verden, Stade, Wolfsburg und Stuhr im Kreis Diepholz. Demnach blieben zahlreiche Kitas geschlossen.

Hannover - Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsbereich. Die Beschäftigten fordern mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Am Dienstag waren Verdi zufolge rund 1100 Beschäftigte aus Kitas, der Jugend- und der Behindertenhilfe in Niedersachsen und Bremen auf die Straße gegangen.

Die jüngste Runde von Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in Potsdam war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Bei den Tarifverhandlungen geht es bundesweit um bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung. In Niedersachsen sind Verdi zufolge rund 20.000 Kita-Beschäftigte, etwa 8000 Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe und rund 2100 Beschäftigte in der Behindertenhilfe betroffen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kritisierte die Warnstreiks als nicht nachvollziehbar. Denn die Verhandlungen seien konstruktiv, sagte VKA-Präsidentin Karin Welge. „Unser Ziel ist, Mitte Mai eine Tarifeinigung vorzulegen.“ Dass Kitas wegen der Warnstreiks erneut geschlossen blieben, sei für Eltern belastend. Zudem suggerierten die Warnstreiks, dass sich die Arbeitgeber nicht bewegten. „Das Gegenteil ist der Fall! Wir sehen eine Lösung am Verhandlungstisch.“ dpa