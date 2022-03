Erste Flüchtlinge wieder in Sumte: Bereit für 700 Ukrainer

Ukrainische Flüchtlinge steigen an der Flüchtlingsunterkunft aus einem Bus. © Philipp Schulze/dpa

Das kleine niedersächsische Dorf Sumte nimmt am Wochenanfang die ersten Geflüchteten aus der Ukraine auf. Im Jahr 2015 sorgte das 100-Einwohner-Dorf für Schlagzeilen, weil es 750 Menschen vor allem aus Syrien aufnahm. Auch diesmal helfen Freiwillige mit.

Sumte - Vera ist mit ihrer kleinen Familie seit acht Tagen unterwegs, als der Reisebus vor dem Bürokomplex in Sumte vorrollt und ihre Flucht vorerst ein Ende findet. Der 65-jährigen Ukrainerin ist die Anstrengung ins Gesicht geschrieben, sie möchte mit ihrer Tochter und den beiden Enkelkindern zur Ruhe kommen. Froh, in Sicherheit zu sein, sind auch Jachim und seine Frau Mila, die mit ihrem zehnjährigen Sohn im Auto in das kleine niedersächsische Dorf in der Gemeinde Amt Neuhaus fuhren. „Unser Haus in Kiew ist ausgebombt“, erzählt Jachim in Englisch.

Der 25-Jährige ist Tunesier und hat in der ukrainischen Hauptstadt Mathematik studiert. Er hofft darauf, auch in Deutschland sein Studium fortsetzen zu können, seine ukrainische Frau möchte im Hotel arbeiten. „Wir wollen ganz schnell Deutsch lernen“, sagte Jachim. Zunächst bekommen sie in der kleinen Mensa eine warme Mahlzeit, werden registriert und auf Corona getestet.

Sumte ist seit dem Wochenanfang bereit für die Geflüchteten, bisher sind etwa 50 angekommen. Darunter auch eine vietnamesische Familie, die in der Ukraine lebte, und eine große Roma-Familie, die auf weitere Verwandte hofft. Im Jahr 2015 sorgte das 100-Einwohner-Dorf im Landkreis Lüneburg für Schlagzeilen, weil es 750 Menschen zumeist aus Syrien aufnahm. Die meisten blieben ein Jahr.

„Das läuft alles sehr kontrolliert ab“, sagte Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) am Dienstag. Die Ankommenden sollten vor allem Ruhe in dem beschaulichen Ort finden. Danach würden sie möglicherweise in andere Orte gebracht. „Die Menschen in Sumte haben diese Situation bereits 2015 gut gemeistert. Ich bin sicher, dass ein gutes Miteinander auch diesmal gelingen wird.“

180 Freiwillige bereiteten die Unterkunft am Wochenende familiengerecht vor, 200 Plätze sind fertig. Bis zu 700 Menschen könnten Platz finden. Trennwände wurden eingezogen, fünf mal fünf Meter ist ein Zimmer groß. Sechs Jahre stand der Bürokomplex leer, die Heizungen und Licht funktionierten nicht mehr. Eigentlich soll dort demnächst eine Produktion von Parkettboden starten, doch die neuen Besitzer sind ganz froh, die Unterkunft vorerst vermieten zu können.

„Diese Unterkunft dient dazu, die Menschen erst einmal ankommen zu lassen“, sagte Landrat Jens Böther (CDU). Bei einem Bürgerabend in der vergangenen Woche wurden die Einwohner informiert - wie vor sieben Jahren in der Flüchtlingswelle. Damals war die Skepsis groß, die Vorbehalte kamen vor allem aus der rechten Ecke. 2022 ist das ganz anders. „Ich bin richtig froh, das ist gut abgelaufen“, berichtet Ortsvorsteherin Heidemarie Gaede. „Das ist eine Win-Win-Situation für alle, ich bin mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren.“ Einige Bürger hätten sich sogar gemeldet und wollten Geflüchtete privat aufnehmen.

„Es scheint, als wenn die Dorfgemeinschaft das alles gut verarbeitet hat“, meint auch Kathrin Holzmann, Sprecherin des Landkreises. „Die haben Erfahrung, das ist Gold wert. Die schaffen das.“ Es sei nicht geplant, dass die Angekommenen lange bleiben, Arbeitsplätze gibt es kaum, die Schulwege sind lang. dpa