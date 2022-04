Erster kreisweiter Warntag in Hameln-Pyrmont

Eine Sirene steht auf dem Dach einer Grundschule. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Flut im Ahrtal, Krieg in der Ukraine - die Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen gewinnt wieder an Bedeutung. Der Landkreis Hameln-Pyrmont will seine Bürger nun für die verschiedenen Warnmechanismen sensibilisieren.

Hameln - Im Kreis Hameln-Pyrmont findet am Samstag der erste kreisweite Warntag statt. Wie der Landkreis mitteilte, soll es ab 12.00 Uhr unter anderem Probealarme über das kreisweite Sirenennetz geben. Künftig soll der Warntag demnach an jedem ersten Samstag eines Quartals stattfinden - und damit häufiger als der jährliche bundesweite Warntag.

Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe im Ahrtal im Vorjahr hatte der Landkreis beschlossen, seine Bürger regelmäßig über Warnmöglichkeiten und Verhaltensregeln aufzuklären. „Nur wenn jeder wirklich weiß, was zu tun ist, wenn beispielsweise Sirenen ertönen oder Warn-Apps anschlagen, erreichen wir die angestrebte Wirkung“, sagte Landrat Dirk Adomat (SPD).

Am Samstag sollen vor allem die Sirenen im Mittelpunkt der Aufklärung stehen. Ab 12.00 Uhr sollen sie mit jeweils fünf Minuten Abstand unter anderem die Signale „Warnung der Bevölkerung“ und „Entwarnung“ auslösen. Parallel sollen aber auch Testalarme in der Warn-App „Nina“, in den sozialen Medien und auf der Webseite des Landkreises veröffentlicht werden. Auf einer speziellen Internetseite klärt der Landkreis seine Bürger über die richtigen Verhaltensweisen auf. Ukrainische Flüchtlinge würden gesondert auf den Warntag hingewiesen, damit sie sich nicht vor den Sirenen erschrecken.

Darüber hinaus soll künftig an jedem dritten Samstag im Monat die Sirenen-Alarmierung für die Feuerwehr getestet werden, unter anderem um die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu überprüfen. Außerdem sollen Bürger dadurch lernen, das Feuerwehrsignal von dem Signal für die Bevölkerung zu unterscheiden. dpa