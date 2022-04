Erster Verkaufstag ohne Maskenpflicht für viele Geschäfte

Eine Passantin geht mit einer Einkaufstasche durch die Innenstadt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Vor dem Betreten des Supermarktes noch eine Maske aufzusetzen, das gehörte zum Pandemie-Alltag. Der Montag ist der erste Verkaufstag seit langer Zeit ohne diese Pflicht.

Hannover - Viele Kunden dürfen am Montag in Niedersachsen beim Einkaufen erstmals seit langer Zeit auf eine Maske verzichten. Hintergrund ist eine überarbeitete Corona-Verordnung, die seit Sonntag gilt. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz können Länder nur noch niedrigschwellige Corona-Maßnahmen anordnen, wie etwa eine Maskenpflicht im Nahverkehr oder in Krankenhäusern. Im Supermarkt oder anderen Geschäften ist in der Regel keine Maskenpflicht mehr vorgeschrieben.

Über das Hausrecht können Betriebe allerdings weiterhin festlegen, ob eine Maske getragen werden muss. Sie müssen diese Maßnahmen aber nicht mehr verhängen. Kunden und Mitarbeiter können darüber hinaus weiterhin freiwillig eine Maske aufsetzen.

Im vergangenen Jahr galt für wenige Tage in niedersächsischen Geschäften abseits des täglichen Bedarfs die 2G-Regel. Dadurch waren Menschen, die weder gegen das Coronavirus geimpft noch genesen waren, vom Einkauf ausgeschlossen. Das Oberverwaltungsgericht hatte diese Regel kurz vor Weihnachten gekippt - weitere Bundesländer folgten. Seitdem mussten Kunden in Niedersachsen eine FFP2-Maske tragen, ein Impf- oder Testnachweis musste nicht mehr vorgezeigt werden.

Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen begrüßt den Wegfall der Maskenpflicht. Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Verbands, konnte noch nicht abschätzen, wie viele Betriebe weiterhin auf eine Maskenpflicht bestehen werden. Dies sei eine Einzelfallentscheidung. Er betonte, die Einschränkungen der vergangenen Jahre hätten deutliche Spuren bei den Geschäften hinterlassen. dpa