Erstmals Frauen beim Nienburger Scheibenschießen dabei

Beim traditionsreichen Nienburger Scheibenschießen dürfen Ende Juni erstmals seit rund 600 Jahren Frauen teilnehmen. Nach Angaben der Stadt Nienburg wurde zu diesem Zweck am Mittwochabend der Verein „Nienburger BürgerInnenkompanie“ gegründet. Wie die Zeitung „Die Harke“ am Freitag berichtete, ist der Verein aus haftungsrechtlichen Gründen notwendig, damit Frauen sowohl an einem eigenen Wettkampf als auch am Ausmarsch teilnehmen können.

Hannover - Das Volksfest wird vom 24. bis 29. Juni in der Stadt an der Weser gefeiert.

Dem Bericht zufolge ist es Bürgermeister Jan Wendorf (parteilos) zuvor nicht gelungen, für die Teilnahme von Frauen die bisherigen Strukturen des Traditionsvereins „Blaue Garde“ zu nutzen. Die Stadt Nienburg ist Veranstalterin des Scheibenschießens, der Bürgermeister ist oberster Dienstherr der „Blauen Garde“, in der nur Männer organisiert sind.

Die Mehrzahl der Schützenvereine in Niedersachsen hat sich inzwischen für Frauen geöffnet. In Hannover fiel eine Männerbastion: Erstmals dürfen sich Frauen für das Bruchmeister-Amt bewerben. Die Initiative ging von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Schützenpräsident Paul-Eric Stolle aus. In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) dagegen lehnte die örtliche Schützengilde kürzlich ab, dass mit der Vize-Bürgermeisterin Melanie Buhr (SPD) eine Frau in den Magistrat des Vereins aufgenommen wird. Das berichteten mehrere Medien. dpa