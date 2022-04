Etliche Unfälle wegen Schneefalls in Niedersachsen

Teilen

Autos fahren am frühen Morgen bei Schneefall durch die Region Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

Zum 1. April schneit es in Niedersachsen kräftig, im Harz fallen sogar bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Etliche Verkehrsunfälle am Morgen sind die Folge.

Hannover - Aufgrund der Schneefälle ist es in Niedersachsen am Freitagmorgen zu etlichen Verkehrsunfällen gekommen. Im Harz fielen sogar bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Schwere Verletzungen erlitt ein 37-Jähriger im Kreis Osnabrück, der mit seinem Auto auf schneeglatter Straße in einen Graben rutschte. Die Feuerwehr musste das Dach abnehmen, um den eingeklemmten Fahrer aus seinem Wagen in Melle zu befreien, teilte die Polizei mit. Der Mann kam ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden.

Zu rund 25 schnee- und glatteisbedingten Unfällen kam es im Landkreis Goslar. Meist blieb es bei Blechschäden, bei zwei Unfällen wurden Beteiligte leicht verletzt, teilte die Polizei Goslar mit. Ein 19-Jähriger hatte auf seinem Fahrzeug Sommerreifen und war in einen Graben gerutscht. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls leichte Verletzungen, verursacht von splitterndem Glas, erlitt ein Kind, als der Schulbus, in dem es saß, gegen einen Baum rutschte. Liegengebliebene Lastwagen verursachten Staus. Die Räumdienste waren im Dauereinsatz.

Im Landkreis Peine verlor eine 22-Jährige in einer Kurve bei schneebedeckter Straße die Kontrolle, ihr Auto stieß mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 52-Jährigen zusammen. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Eine 21-Jährige prallte mit ihrem Wagen gegen einen Straßenbaum, blieb aber unverletzt. Eine 39-Jährige schleuderte mit ihrem Auto über die Fahrbahn und touchierte leicht einen entgegenkommenden Wagen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Fahrerin und Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Außerdem rutschten mehrere Autos in den Graben. Dabei blieb es bei Blechschäden.

Im Raum Hannover hatte die Witterung die Lage auf den Straßen nicht verändert, sagte ein Sprecher der Polizei. Vereinzelt habe es Unfälle gegeben, die seien aber meist nicht auf den Schnee zurückzuführen. Auf der Autobahn 7 nahe Hannover sei allerdings ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn in Richtung Kassel ins Schleudern geraten und in die Mittel- und Außenleitplanke gekracht. Verletzt wurde niemand. dpa