Explosion durch Feuerwerk: Mann lebensgefährlich verletzt

Beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper und einer anschließenden Explosion ist ein 34 Jahre alter Mann in der ostfriesischen Gemeinde Lütetsburg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann in einer Garage im Landkreis Aurich einen Feuerwerkskörper in einem geschlossenen Fass mit Ölresten entzündet. Dadurch kam es zu einer Explosion.

Lütetsburg - Der Mann wurde von umherfliegenden Teilen getroffen und schwerst verletzt. Ein 44 Jahre alter Mann, der sich am Dienstagabend ebenfalls in der Garage aufhielt, wurde durch die Explosion zu Boden geschleudert. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen zunächst in ein örtliches Krankenhaus, anschließend wurde er in eine Spezialklinik verlegt. Er befand sich am Mittwochmittag noch immer in Lebensgefahr. Warum der Mann mit dem Feuerwerkskörper hantierte und wie es zu der Explosion kam, werde aktuell ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. dpa