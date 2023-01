Facharzt Philippi wird neuer Sozialminister

Andreas Philippi (SPD), designierter Gesundheitsminister Niedersachsen. © Michael Matthey/dpa

Der Göttinger Arzt Andreas Philippi übernimmt das Sozialministerium in Hannover. Der 57 Jahre alte Mediziner und SPD-Bundestagsabgeordnete sei eine hervorragende Wahl für das Amt, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag: „Er ist seit über 30 Jahren im Gesundheitswesen tätig, er kennt es aus dem Effeff.“ Philippi sei eine Mischung aus Politiker und Praktiker und arbeite bis zum heutigen Tag noch eine gewisse Anzahl an Stunden als niedergelassener Arzt in Südniedersachsen.

Hannover - Er ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin.

Als Vorsitzender eines Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes kenne er auch die Themen der freien Wohlfahrtspflege, die für die Arbeit des Sozialministeriums von größter Bedeutung seien, sagte Weil. Diese Mischung aus Praxis und Politik habe ihn veranlasst, Philippi das Amt des Sozialmisters anzubieten. Dieser sei im Bundestag Mitglied des Gesundheitsausschusses und habe sich schnell und und gut in die schwierige Materie eingearbeitet. „Er genießt in Berlin einen sehr guten Ruf“, sagte Weil. Gerade in den Bereichen Gesundheit und Pflege müssten in den kommenden Jahren wichtige Entscheidungen in Niedersachsen gefällt werden.

Philippi soll am kommenden Mittwoch im Landtag vereidigt werden. Er übernimmt das Amt von Daniela Behrens, die neue Innenministerin von Niedersachsen wird, nachdem der bisherige Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) am Donnerstag als neuer deutscher Verteidigungsminister vereidigt wurde. dpa