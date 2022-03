FDP fordert Therapiehunde für Zeugen- und Prozessbegleitung

Marco Genthe (FDP), Mitglied des Niedersächsischen Landtags. © Lucas Bäuml/dpa/Archivbild

Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag macht sich für ein Pilotprojekt stark, bei dem Therapiehunde in der psychosozialen Zeugen- und Prozessbegleitung eingesetzt werden. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die Opfer von Gewalt- und Sexualdelikten geworden seien, könnten damit rund um einen Strafprozess begleitet werden, begründete der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marco Genthe, am Donnerstag einen entsprechenden Antrag.

Hannover - Baden-Württemberg setzt in diesem Bereich bereits seit dem Jahr 2019 ergänzend speziell geschulte Hunde zur Unterstützung von Zeugen im Alter zwischen vier und 16 Jahren ein, die in Ermittlungen oder Gerichtsverfahren zu Gewalt-, Missbrauchs- oder Tötungsdelikten involviert sind. Die Hunde haben einen sehr positiven Einfluss auf die Kinder“, so Genthe. Ziel sei es, die Annahme von Hilfe und belastbare Zeugenaussagen zu ermöglichen, da die Betroffenen häufig im Umgang mit anderen, vor allem mit fremden Menschen, vorbelastet seien. dpa