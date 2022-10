FDP-Fraktionschef: Nicht auf AKW Emsland verzichten

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat von den Grünen Bewegung im Streit um einen zeitweisen Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland gefordert. „Auf das niedersächsische Kernkraftwerk sollten wir nicht verzichten. Meine große Sorge ist, dass auf das Gaskraftwerk zurückgegriffen werden muss, das nur wenige hundert Meter vom AKW Emsland entfernt steht“, sagte Dürr am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Berlin - Werde der Atommeiler abgeschaltet, müsse das Gaskraftwerk unter Volllast Gas verstromen, um die fehlende Menge auszugleichen.

„Denkbar wäre sogar, dass Öl-Schiffe in der Nordsee den Strom aus dem AKW ersetzen müssten. Dabei wäre es doch absurd, auf klimaschädliche Optionen zu setzen oder knappes Gas zu verschwenden, obwohl wir CO2-neutralen Atomstrom haben könnten“, sagte Dürr. Es sei „in unser aller Interesse, dass das Kernkraftwerk in Niedersachsen über den Dezember hinaus betrieben wird“. Er appellierte alle Beteiligten, im Interesse der Versorgungssicherheit über ihre Schatten zu springen. In der Ampel-Koalition gibt es einen weitgehend festgefahrenen Streit um die Atomkraftwerke. dpa