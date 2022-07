Ferien und Flüchtlingsaufnahme: Arbeitslosigkeit steigt

Bundesagentur für Arbeit

Die Arbeitslosigkeit im Nordwesten hat bis Mitte Juli wegen der Aufnahme weiterer Geflüchteter aus der Ukraine und der Sommerpause im Ausbildungs- und Schulsystem erneut zugenommen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vom Freitag waren in Niedersachsen rund 236.100 Menschen ohne Job gemeldet, 5,7 Prozent mehr als im Juni.

Hannover/Bremen - Die Quote stieg um 0,3 Punkte auf 5,4 Prozent. Auch im kleinsten Bundesland Bremen zeigte sich dieser Trend. Hier wuchs die Zahl der Arbeitslosen um 4,3 Prozent auf knapp 37.700, die Quote um 0,4 Punkte auf 10,3 Prozent.

Schon im Vormonat waren in beiden Ländern mehr Menschen auf Jobsuche gewesen. Ein Sondereffekt bleibt dabei die Registrierung ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die sich seit Anfang Juni an die Jobcenter wenden können. Ohne deren Erfassung wären die Arbeitslosenzahlen auch von Mai auf Juni weiter gesunken. Hinzu kommt, dass sich nun junge Leute nach dem Ende ihres Ausbildungs- oder Schuljahres zunächst ebenfalls arbeitslos melden. Verglichen mit den Werten vor einem Jahr ist der Arbeitsmarkt noch relativ robust: Im Juli 2021 hatte die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen und Bremen insgesamt höher gelegen. dpa