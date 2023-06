Feuerwehr: Getöteter Junge und Mann nicht verwandt

Baggerunfall

Nach dem Baggerunfall in Toppenstedt südlich von Hamburg sind Details über die Getöteten bekannt geworden. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Harburg kamen in dem Vater-Kind-Zeltlager ein kleiner Junge und einer der Väter ums Leben. Die beiden Getöteten seien nicht verwandt, sagte der Sprecher. Zehn weitere Kinder wurden am Samstagabend zum Teil schwer verletzt, vier von ihnen mussten mit Hubschraubern in Kliniken gebracht werden.

Toppenstedt - In dem Zeltlager sei eine Gruppe „zur Belustigung“ von einem Bagger über einen Feldweg gefahren worden, sagte der Sprecher. Die Menschen waren dabei in einer Art Gitterbox, die der Radlader nach oben gehoben hatte. Das Unglück ereignete sich, als die Box - vermutlich wegen eines technischen Defekts - abbrach und auf den Boden fiel. dpa