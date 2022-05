Filmakademie ehrt Kameramann Jürgen Jürges

Auszeichnung

Der Kameramann Jürgen Jürges wird für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am 24. Juni in Berlin soll er einen Ehrenpreis bekommen. „Jürgen Jürges ist ein Meister des Lichts. Durch seine unübertroffene Einfühlsamkeit für Figuren und Geschichten und sein einzigartiges Gespür für Stimmungen und Bilder hat er in über fünf Jahrzehnten den deutschen Film entscheidend geprägt“, teilte die Deutsche Filmakademie am Donnerstag in Berlin mit.

Berlin - Geboren wurde Jürges 1940 in Hannover. Der Kameramann arbeitete mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder („Angst essen Seele auf“), Michael Haneke („Funny Games“), Helmut Dietl („Vom Suchen und Finden der Liebe“) und Uli Edel („Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) zusammen. Er drehte beispielsweise auch „Ich und Kaminski“ sowie „John Rabe“.

Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Bei der Berlinale 2020 gewann er einen Silbernen Bären für „DAU. Natasha“, der Experimentalfilm war Teil eines Kunstprojekts. Seine aktuellste Arbeit sei der Kurzfilm „Dva Slova“, der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entstanden sei, teilte die Filmakademie mit.

In den vergangenen Jahren waren die Schauspielerin Senta Berger, der Filmemacher Edgar Reitz sowie die Regisseurin Margarethe von Trotta mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. dpa