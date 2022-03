Flucht aus Ukraine: Ex-Werder-Spieler Dogan in Deutschland

Der ehemalige Werder-Spieler Abdullah Dogan ist nach seiner Flucht aus der Ukraine wieder in Deutschland. Am Mittwochabend erreichte der 25-Jährige der „Bild“-Zeitung zufolge nach Zwischenstopps in Polen und Rumänien den Hamburger Flughafen. „Meine Gedanken sind bei all den Menschen, vor allem den Kindern, die auf der Flucht sind und es nicht geschafft haben“, sagte er zuvor dem Portal „Deichstube“.

Charkiw/Hamburg - Vor einer Woche war er in die Ukraine geflogen, um einen Vertrag beim Fußball-Erstligisten Metalist Charkiw zu unterschreiben. Kurz darauf begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Zwischenzeitlich musste sich Dogan nach eigenen Angaben in einem Keller vor den Attacken auf die Stadt schützen. Bei der Abreise mit dem Zug aus Charkiw sei er von der türkischen Regierung unterstützt worden.

Dogan hatte in der Jugend von Werder Bremen gespielt und drei Punktspiele für die U23 absolviert. Er hatte zuletzt für den niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen gespielt. dpa