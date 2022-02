Flüsse in Teilen Niedersachsens ordentlich gefüllt

Wassermaßen fließen über das Leinewehr an der Leineinsel. © Julian Stratenschulte/dpa

Die starken Regenfälle der vergangenen Tagen haben die Wasserstände in vielen Gräben und auch größeren Flüssen in Niedersachsen deutlich anschwellen lassen. An einigen Flusspegeln sei die Warnstufe 2 überschritten worden, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag in Norden.

Norden - Experten der Hochwasservorhersagezentrale erwarteten dort deswegen kleinere Hochwasser, bei denen in der Folge etwa angrenzende Felder und Äcker überspült werden könnten. Betroffen sind laut NLWKN unter anderem die Flussgebiete von Aller, Leine und Oker und etwa die von Oste und Wümme im Nordosten Niedersachsens.

Eine Entspannung sei noch nicht abzusehen, da Meteorologen weitere Regenfälle bis Mitte der Woche angekündigt hätten, sagte der Sprecher. Problematisch sei die hohe Bodenfeuchte in vielen Gebieten. Angrenzende Felder und Wiesen seien gesättigt und könnten kaum noch Wasser aufnehmen. Einige landeseigene Hochwasserrückhaltebecken, wie etwa in Salzderhelden an der Leine oder in Rieste an der Hase, begannen, Wasser zu stauen, um es dann kontrolliert in die Flüsse weiterzugeben. Am Montag waren diese Becken aber nur minimal gefüllt. dpa