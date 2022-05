Frankfurt in der Champions-League: Schale für Wolfsburg

Die Meisterschale steht vor dem Spiele auf einer Stele vor den Wolfsburger Spielerinnen. © Swen Pförtner/dpa

Die Meisterschale für den VfL Wolfsburg, der dritte Champions-League-Platz für Eintracht Frankfurt und der Abstieg für den SC Sand: Am letzten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga feierte der seit einer Woche feststehende Titelgewinner aus Niedersachsen noch einmal bei der offiziellen Ehrung. Die Frankfurterinnen schnappten dem 1. FFC Turbine Potsdam am Sonntag die Teilnahme an der Königsklasse weg.

Frankfurt/Main - Zweiter Absteiger neben dem FC Carl Zeiss Jena ist der badische SC Sand.

Das Eintracht-Team von Trainer Niko Arnautis besiegte am Sonntag Werder Bremen mit 4:0 (1:0) und verdrängte die Potsdamerinnen, die mit 0:5 beim FC Bayern München verloren, vom dritten Tabellenplatz. Für die Frankfurterinnen ist es die erste Teilnahme an der Königsklasse seit der Vorgängerclub 1. FFC Frankfurt im Sommer 2020 mit der Eintracht fusionierte. Im letzten Spiel unter Trainer Jens Scheuer gab sich der FC Bayern keine Blöße gegen Potsdam.

Gemeinsam mit Wolfsburg und München vertritt Frankfurt nun in der nächsten Spielzeit die Bundesliga in der lukrativen Champions League. Der letztjährige Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim ging ebenso wie Potsdam leer aus.

Die Wolfsburgerinnen hatten Titelverteidiger FC Bayern bereits am vergangenen Wochenende abgelöst und wurden nun durch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie die DFB-Spitzenkräfte Bernd Neuendorf und Sabine Mammitzsch als Meister geehrt. Der VfL gewann zum Ausklang 7:1 gegen Bayer Leverkusen. Torschützenkönigin in der Liga wurde mit 16 Treffern die Münchnerin Lea Schüller. Der SC Sand muss trotz eines 3:3 in Hoffenheim nach acht Jahren im Oberhaus in die Zweite Liga. dpa